رياضة

تصفيات كأس العالم 2026، منتخب إيطاليا يتقدم على إستونيا 0/2 بالشوط الأول

منتخب إيطاليا، فيتو
منتخب إيطاليا، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب إستونيا ضد إيطاليا بنتيجة 0/2 للآزوري، في المباراة التي تقام على ملعب لي كوك أرينا، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السابعة من المجموعة التاسعة في تصفيات كأس العالم 2026.

سجل هدفي منتخب إيطاليا في شباك إستونيا، مويس كين في الدقيقة 4، ماتيو ريتيجي في الدقيقة 38.

ويتصدر منتخب النرويج جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 18 نقطة، ويليه منتخب إيطاليا برصيد 9 نقاط قبل لقاء إستونيا، بينما يملك منتخب إستونيا 3 نقاط.

تشكيل منتخب إيطاليا أمام إستونيا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو- أليساندرو باستوني- ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: ريكاردو أورسوليني- نيكولو باريلا- ساندرو تونالي- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري- ماتيو ريتيجي- مويس كين.

