السعودية تدعو باكستان وأفغانستان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الحدودي

أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها إزاء التوترات والاشتباكات المتصاعدة على الحدود بين باكستان وأفغانستان، داعية الطرفين إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، شددت المملكة على ضرورة اعتماد الحوار والحكمة لخفض التوترات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما أكدت دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز السلام، مع حرصها على استقرار الشعبين الباكستاني والأفغاني وتحقيق الازدهار لهما.

ذكرت قناة «طلوع‌ نيوز» نقلًا عن مصادر لم تسمها أن خمسة جنود باكستانيين قُتلوا، وأُصيب اثنان آخران داخل الأراضي الباكستانية، خلال اشتباك حدودي بين قوات طالبان والجيش الباكستاني.

وتعليقًا على الحادث أصدرت وزارة الدفاع الأفغانية بيانًا بشأن الاشتباكات الأخيرة على الحدود الباكستانية.

وتشمل العملية توجيه ضرباتٍ للمراكز التي كانت تُستخدم لإطلاق الطائرات المسيرة إلى داخل الأراضي الأفغانية وانتهاك المجال الجوي للبلاد.

وقام الجيش الوطني الإسلامي لأفغانستان بقصف مواقع عسكرية على الجانب الآخر من الحدود، كانت تُستخدم بشكلٍ متكرر لمهاجمة المدنيين والإضرار بوحدة الأراضي الأفغانية.

وتزامنًا مع الهجوم على مواقع الجيش الباكستاني، تم استهداف بعض المراكز المرتبطة بتنظيم داعش داخل الأراضي الباكستانية.

وأوضحت أن العملية ستستمر حتى التوقف الكامل لانتهاكات الحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.