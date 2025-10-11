الأحد 12 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السعودية تدعو باكستان وأفغانستان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الحدودي

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

 أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها إزاء التوترات والاشتباكات المتصاعدة على الحدود بين باكستان وأفغانستان، داعية الطرفين إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، شددت المملكة على ضرورة اعتماد الحوار والحكمة لخفض التوترات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما أكدت دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز السلام، مع حرصها على استقرار الشعبين الباكستاني والأفغاني وتحقيق الازدهار لهما.

ذكرت قناة «طلوع‌ نيوز» نقلًا عن مصادر لم تسمها أن خمسة جنود باكستانيين قُتلوا، وأُصيب اثنان آخران داخل الأراضي الباكستانية، خلال اشتباك حدودي بين قوات طالبان والجيش الباكستاني.

وتعليقًا على الحادث أصدرت وزارة الدفاع الأفغانية بيانًا بشأن الاشتباكات الأخيرة على الحدود الباكستانية.

وتشمل العملية توجيه ضرباتٍ للمراكز التي كانت تُستخدم لإطلاق الطائرات المسيرة إلى داخل الأراضي الأفغانية وانتهاك المجال الجوي للبلاد.

وقام الجيش الوطني الإسلامي لأفغانستان بقصف مواقع عسكرية على الجانب الآخر من الحدود، كانت تُستخدم بشكلٍ متكرر لمهاجمة المدنيين والإضرار بوحدة الأراضي الأفغانية.

وتزامنًا مع الهجوم على مواقع الجيش الباكستاني، تم استهداف بعض المراكز المرتبطة بتنظيم داعش داخل الأراضي الباكستانية.

وأوضحت أن  العملية ستستمر حتى التوقف الكامل لانتهاكات الحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أفغانستان الجيش الباكستانى الخارجية السعودية السعودية المملكة العربية السعودية باكستان داعش

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير باكستان لبحث سبل التعاون المشترك

صندوق النقد: نحتاج لمزيد من المحادثات قبل صرف شريحة جديدة من قرض باكستان

سفير باكستان يزور مكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم 2026، بلغاريا تتعادل 1-1 أمام تركيا في الشوط الأول

منتخب تركيا يكتسح بلغاريا 6-1 في عقر دارها ويعزز حظوظه لبلوغ المونديال

إسبانيا يهزم جورجيا 2-0 ويتصدر مجموعته في تصفيات المونديال

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب الإثنين

تصفيات كأس العالم، إيطاليا تفوز على إستونيا 1/3 وتلاحق النرويج بصراع الصدارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بتقديم هدية ثمينة

الإفتاء توضح حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة بالصلاة السرية

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads