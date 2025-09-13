السبت 13 سبتمبر 2025
مبعوث ترامب يجري محادثات مع طالبان في كابول بشأن السجناء الأمريكيين بأفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم السبت، أن مبعوث الرئيس دونالد ترامب لشؤون الرهائن  آدم بولر أجرى محادثات في كابول مع السلطات الأفغانية بشأن ملف السجناء الأمريكيين المحتجزين في أفغانستان.

وأوضحت الخارجية الأفغانية، أن مبعوث الرئيس ترامب كان يرافقه وفد من الأمم المتحدة والتقى بوزير الخارجية بحكومة طالبان أمير خان متقي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية: أن الطرفين أكدا  استمرار المحادثات بشأن مختلف القضايا الحالية والمستقبلية في العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بالمواطنين المسجونين في بلد كل منهما".

ولم يصدر بيان حتى الآن من واشنطن بشأن الاجتماع. 

وتعتبر واشنطن أن "محمود حبيبي"، وهو أمريكي بالتجنس، هو أبرز محتجز من مواطني الولايات المتحدة وتنفي طالبان احتجازه.

ولا تعترف واشنطن بحكومة طالبان التي تولت السلطة في عام 2021، بعد الانسحاب الأميركي السريع من أفغانستان، بعد حرب استمرت 20 عامًا.

