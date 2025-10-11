زوج إيناس الدغيدي يكشف تفاصيل مثيرة عن بداياته ومسيرته المهنية

كشف رجل الأعمال أحمد سوكارنو، زوج المخرجة إيناس الدغيدي، تفاصيل مثيرة عن حياته ونشأته ومسيرته المهنية، مؤكدًا أن اسمه المركب ارتبط تاريخيًا بفترة دول عدم الانحياز.

زيارة الرئيس الإندونيسي للأزهر

وقال أحمد سوكارنو، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار:"ولدت في السابع من يناير أثناء زيارة الرئيس الإندونيسي سوكارنو للأزهر، وكان قد مُنح اسم (أحمد سوكارنو) تكريمًا له كرئيس دولة إسلامية، فاختار والدي أن يطلق عليّ الاسم نفسه تأثرًا بتلك المرحلة، حيث كان من أنصار حركة عدم الانحياز".

وأضاف: "اسمي الكامل هو أحمد سوكارنو عبد المنعم، لكن بعد هجرتي إلى أستراليا اضطررت لاستخدام الاسم المركب فقط، لأن الدول الغربية لا تعتمد الأسماء الطويلة".

وأشار إلى أن بدايته لم تكن في عالم المال، بل في كرة القدم، حيث قال:"أنا من الإسكندرية، وكنت لاعبًا في نادي الاتحاد السكندري، لكن إصابة قوية أنهت مسيرتي مبكرًا فاتجهت إلى التدريب. دربت نادي عمان الأردني لمدة خمس سنوات، ثم النادي الأهلي بصنعاء، وكنت أصغر مدرب في قارة آسيا، وحققت ست بطولات."

وتابع سوكارنو حديثه قائلًا:"هاجرت بعد ذلك إلى أستراليا، وهناك أسست أول صحيفة عربية تصدر يوميًا باللغتين العربية والإنجليزية تحت اسم (العالم العربي). لكن موقفي من بن لادن أغضب التيار المتطرف وقتها، وبعد حريق شبّ في مقر الجريدة قررت إغلاقها نهائيًا."

واختتم قائلًا:"منذ 25 عامًا أسست شركة متخصصة في التعليم والتطوير ورفع الكفاءات، تعمل على توفير فرص عمل للشباب.

ولدينا ثلاثة مكاتب في أستراليا، وبعد جائحة كوفيد تغيّر الوضع حيث كنا نمتلك سبعة مكاتب في شرق آسيا قبلها."

