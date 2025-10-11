إيناس الدغيدي: جوزي مش أصغر مني بـ25 سنة وبدي طاقة إيجابية للناس ليه متغاظين

تعجبت المخرجة إيناس الدغيدي من ردود أفعال البعض الكارهة للحياة بعد إعلان زواجها من رجل الأعمال أحمد سوكارنو، مؤكدة أنه من المفترض أن يفرح الناس لأنها تمنحهم أملًا في الحياة.

وتابعت، خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": «كايدة ناس كتير مش عارفة ليه؟ ومتغاظين، مع إن المفروض إني بدي طاقة إيجابية للناس».

وعن الانتقادات والشائعات التى تتعرض لها قالت: «السوشيال ميديا بتكبر الأمور، جوزي مش شاب ومش أصغر مني بـ25 سنة، هو قدّي في السن، ومش من موسكو زي ما اتقال».



واختتمت قائلة: «بعتذر لأي حد من الزملاء إني ما عزمتوش، بعد الهجوم اللي حصل عليّ الفترة اللي فاتت، وأنا قررت أعزم عدد قليل من الأصدقاء والمقرّبين فقط».

