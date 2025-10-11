أخبار مصر اليوم.. إضافة عبوة زيت خليط تمويني جديدة ضمن منظومة الدعم بسعر 27 جنيها.. 1950 مرشحا على النظام الفردى بانتخابات النواب حتى الآن..حقيقة انتشار متحور فيروسي جديد

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

1950 مرشحا على النظام الفردى بانتخابات مجلس النواب يتقدمون بأوراقهم خلال 4 أيام

أكد القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في رابع أيام التلقي،بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه بلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح اليوم، ۱۱۳ على مستوى الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح إلى ۱۹۵۰ على النظام الفردى، ولم يشهد اليوم الرابع أي ترشح على نظام القوائم.

إضافة عبوة زيت خليط تمويني جديدة ضمن منظومة الدعم بسعر 27 جنيها



أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية – عن إدراج صنف جديد من زيت الخليط التمويني عبوة (0.7 لتر) ضمن قائمة السلع التموينية المقررة على البطاقات بسعر 27 جنيها، وذلك إلى جانب العبوة الحالية (0.08 ).



وجاء القرار بناءً على المذكرة المقدمة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمعروضة على وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تمت الموافقة عليها رسميًا من الدكتور الوزير، تمهيدًا لتطبيقها وفقًا لمراحل التداول الموضحة بالمرفقات الرسمية.

ووجّهت الشركة العامة لتجارة الجملة مديري عموم المناطق ومديري إدارات البيع باتخاذ اللازم لإدراج الصنف الجديد في تقارير حركة السلع اليومية، على أن يتم تسجيل عبوة الزيت الجديدة (0.7 لتر) في خانة مستقلة ببيان سلع المنظومة التموينية.

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة وجود تغيير في عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي الحالي 2025.2026.



وأوضح أنه لا يوجد تغيير أو تعديل في نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، سواء من حيث طبيعة الامتحان، بواقع امتحان بالفصل الدراسي الأول ومخصص له 140 درجة، وآخر بالترم الثانى وأيضا مخصص له 140 درجة.

وأعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، والذي بدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًّا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث بدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.

وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.



وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.

كما أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 24 يناير 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.





أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فيبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وتابع الوزير أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.



وأشار الوزير إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يومًا للفصل الثاني، بعد حذف الإجازات الرسمية وأيام الجمع والسبت، مؤكدًا تخصيص الأسبوع الأخير في كل فصل للمراجعة.

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس خريفى معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 21



تعديل في مواعيد تشغيل مترو الخط الثالث بسبب مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو

أعلنت الشركة المشغلة لمترو الخط الثالث عن تعديل مواعيد تشغيل القطارات للتيسير على مشجعي منتخب مصر في مباراته أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.



وحثت الشركة الجمهور المصري على تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في مواجهته ضد غينيا بكرا في استاد القاهرة الدولي.

وتابعت الشركة أنها زادت ساعات العمل حتى الساعة ٢ صباحًا، وأنها توفر قطارا كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد الماتش بالخط الأخضر الثالث الذي يمر بمحطة الإستاد.

فيما أعلنت أن القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، سيكون زمن التقاطر بين كل قطار والتاني ٩ دقائق.

وتابعت أن فريق خدمة العملاء في المحطات جاهز لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل حركتكم ودخولكم وخروجكم من المباراة.

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار متحور فيروسي جديد



طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، المواطنين بشأن المتحور الفيروسي الجديد المنتشر في بعض دول العالم، مؤكدًا أن الوضع الصحي في مصر مستقر تمامًا ولا توجد أي مؤشرات تدل على تفشٍ وبائي أو زيادة مقلقة في أعداد الإصابات.





وقال "تاج الدين": "أطمئن الناس تمامًا، لا توجد أي حالة ذات طابع وبائي في مصر، ولا زيادة حادة أو تراكمية في الإصابات، ولا حالات خطيرة تؤدي إلى دخول المستشفيات أو الوفاة".



وأوضح مستشار الرئيس لشئون الصحة، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ، بقناة “الشمس” أن ظهور المتحورات أمر طبيعي ومتكرر في عالم الفيروسات، مشيرًا إلى أن الفيروسات تتحور لتتكيف وتستمر في الحياة، تمامًا كما يحدث مع البكتيريا والأنفلونزا الموسمية.



وأكد أن الجهات الصحية المصرية تتابع الموقف بدقة، وهناك رصد وتحليل مستمر لأي تغيرات في نمط العدوى أو شدة الأعراض.



وأشار "تاج الدين" إلى أن مصر في حالة حذر وترقب دائم، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستعداد للتعامل السريع مع أي مستجدات.



وقال مستشار الرئيس لـ الصحة:"لدينا منظومة رصد قوية، وأي تغير غير معتاد يتم التعامل معه فورًا وبشكل علمي مدروس".

وقف حرب غزة وتعزيز التعاون الاستثماري يتصدران مباحثات السيسي ونظيره القبرصي اليوم

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمدينة شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس القبرصي عن ترحيب بلاده الكامل بهذا الاتفاق، مؤكدًا دعم قبرص لتنفيذه، ومشيدًا بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر، وبالجهود الشخصية للرئيس في تيسير التوصل إليه.



وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس استعرض مع الرئيس القبرصي أبرز جوانب الإتفاق وتفصيلاته، مشددًا على أهميته في وقف الحرب، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، والشروع في عملية إعادة إعمار القطاع.

كما أكد سيادته ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهودًا متواصلة على مدار العامين الماضيين، بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق، وجّه الرئيس الدعوة إلى الرئيس القبرصي للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تعقد بمصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وعلى أهمية إعطاء شرعية دولية للاتفاق الذي تم التوصل إليه، وذلك من خلال مجلس الأمن، كما أكد الرئيسان على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع، حيث أشار الرئيس إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وهو ما لقي ترحيبًا من الرئيس القبرصي.

"الوطنية للانتخابات" تعلن ضوابط الفحوص والتحاليل الطبية للترشح لانتخابات النواب للمصريين بالخارج

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض ضوابط وإجراءات الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بالنسبة للمصريين في الخارج، وذلك بعد دعوة الناخبين للاقتراع السبت الماضي.



وفي إطار تسهيل إجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين بالخارج، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم تسليم نتيجة الكشف الطبي لطالبي الترشح بمقر السفارة أو القنصلية المصرية المختصة، بعد اعتمادها رسميًا من الجهات الطبية المعتمدة.

وتُجرى الفحوص لطالبي الترشح المقيمين في الخارج بالمستشفيات المعتمدة لدى السفارات والقنصليات المصرية.

وأكدت الهيئة أن السفارة أو القنصلية ستحتفظ بصورة من نتيجة الكشف الطبي في سجل مخصص لهذا الغرض، لضمان دقة الإجراءات وتوثيقها وفق الضوابط القانونية المنظمة.

كما شددت الهيئة على التزام طالب الترشح بسداد المقابل المالي المحدد من قبل المستشفى المعتمد لدى السفارة أو القنصلية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين داخل مصر وخارجها.

أخبار مصرالري: رفع قدرات مفيض توشكي لمواجهة التشغيل غير المنضبط لسد النهضة

كشفت وزارة الموارد المائية والري في بيان رسمي لها عن مجموعة من الإجراءات الجارية في الوقت الحالي بخصوص مواجهة التشغيل غير المنضبط من إثيوبيا لسد النهضة



وتضمن البيان النقاط التالية

١. انطلقت منذ فترة أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة لرفع الكفاءة والقدرة التصريفية وتعزيز جاهزية المنظومة المائية لمواجهة أي طوارئ محتملة، خاصة في ظل التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي التي حذّرت منها مصر مرارًا، والتي قد تؤدي إلى تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.



٢. وقد ثبت بالفعل صحة هذه الشواغل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قامت إثيوبيا بإدارة السد بطريقة غير منضبطة، تسببت في تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دولتي المصب، مما أدى إلى تضرر واضح لدولتي المصب.

٣. يأتي ذلك في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع مرونة المنظومة المائية، حيث يجري حاليًا تطوير منظومة التشغيل وتحديثها بأحدث الأجهزة، ورفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى بما يضمن تعزيز كفاءة منظومة إدارة المياه، والحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله.



٤. تُدار القرارات المتعلقة بتشغيل المنظومة المائية من خلال لجنة إيراد النهر، التي تضم نخبة من أبرز الخبراء والعلماء في مجالات إدارة الموارد المائية والهيدرولوجيا والهيدروليكا وتشغيل السدود وتوزيع المياه والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد وتحليل الصور الفضائية ومتابعة التغيرات المناخية.

٥. وتعتمد اللجنة على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية الحديثة لاتخاذ القرارات الدقيقة التي تضمن الاستخدام الأمثل للمياه، والتعامل الفوري مع أي متغيرات مفاجئة في تصرفات النهر أو التدفقات الواردة من أعاليه، وبهذه الإدارة الدقيقة يتحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية وعند وصول المناسيب الهيدروليكية إلى المناسيب المثلى لتصريف المياه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحماية الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية.

