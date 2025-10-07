التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي

قال المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصناعات التكاملية، إن صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت العام الماضي 40 ألف طن.

وتستهدف الشركة هذا الموسم إنتاج وتصدير 100 ألف طن لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا النوع من السكر رغم محدودية استهلاكه في السوق المحلية.

وأكد فتحي أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 50 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 44 مليار جنيه العام الحالي و33 مليار جنيه في العام السابق، مرجعًا هذه الزيادة إلى ارتفاع توريدات القصب والبنجر، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات التحويلية ويؤدي إلى خفض التكلفة وزيادة الإنتاج والعوائد.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ خطة تطوير شاملة باستثمارات تبلغ نحو 26 مليار جنيه، تستهدف رفع كفاءة المصانع وتعزيز الطاقة الإنتاجية، في إطار استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والتوسع في التصدير خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن العروض الخاصة بمشروعي جرجا ودشنا تم الانتهاء منها، وجارٍ انتظار القرار النهائي لبدء التنفيذ، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي وقد تحقق فائضًا تصديريًا يدعم الحصيلة الدولارية للدولة.

وأوضح فتحي أن الشركة تدرس كذلك مشروعًا جديدًا تابعًا لشركة "علمنا" لصناعة لب الورق، لتخصيص المواد الخام والأراضي اللازمة له بما يحقق التكامل الصناعي ويعزز الاستفادة من المنتجات الثانوية.

وأشار إلى أن تكلفة أعمال الصيانة خلال العام الجاري بلغت 1.2 مليار جنيه، مؤكدًا أن خطة التطوير الجارية تمثل نقلة نوعية في صناعة السكر المصرية، وتسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية بما يتماشى مع توجه الدولة لتعزيز الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل الإستراتيجية.

وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على عدة محاور للتطوير، تشمل إعادة الهيكلة الداخلية لترشيد النفقات، وتحديث معدات الصناعات التحويلية باستخدام أحدث التكنولوجيات، بالإضافة إلى تطوير الصناعات المرتبطة بالسكر مثل الكحول والخميرة والعطور ومصانع الحلويات.

ولفت إلى أن أعمال الصيانة في جميع المصانع أوشكت أن تنتهي، تمهيدًا لبدء التجارب الباردة والساخنة في 30 أكتوبر الجاري، استعدادًا لانطلاق موسم الإنتاج الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.