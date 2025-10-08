الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة ماليزيا باليوم الوطني

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور  مصطفي مدبولي مساء اليوم، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة ماليزيا بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني لدولة ماليزيا، ممثلًا عن الحكومة المصرية.

ونقل الدكتور شريف فاروق خلال كلمته تهنئة الحكومة المصرية وشعبها لدولة ماليزيا، قيادةً وشعبًا، بهذه المناسبة الوطنية، معربًا عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، والتي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات.

 

وأكد الوزير حرص القيادة السياسية المصرية، برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز أواصر التعاون مع ماليزيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية الممتدة بين الشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة.

 

كما أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن العلاقات المصرية الماليزية تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، مؤكدًا تطلع مصر إلى مزيد من التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في العالمين العربي والإسلامي.

 

ومن جانبه، أعرب السفير الماليزي بالقاهرة عن شكره وتقديره لمشاركة الدكتور شريف فاروق ممثلًا عن الحكومة المصرية في الاحتفال، مؤكدًا اعتزازه بعمق العلاقات التي تجمع بين القاهرة وكوالالمبور، وحرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

 

وتأتي مشاركة وزير التموين ممثلًا عن الحكومة المصرية تأكيدًا لحرص الدولة على توطيد العلاقات مع الدول الصديقة ودعم أواصر التعاون مع شركائها في آسيا، بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين الرئيس عبد الفتاح السيسي المجالات الاقتصادية دولة ماليزيا

الأكثر قراءة

مجموعة مصر، بوركينا فاسو يفوز على سيراليون 0/1 بتصفيات كأس العالم

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

السيسي يهنئ المنتخب والشعب المصري بالتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026

منتخب مصر يتأهل رسميا لكأس العالم 2026 بثلاثية أمام جيبوتي (صور)

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

3 أرقام قياسية لـ حسام حسن بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم، وما سر تأنيثه؟

هل يجوز دخول الحمام وشنطة المعتمر فيها مصحف؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads