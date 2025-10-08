وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة ماليزيا باليوم الوطني

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مساء اليوم، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة ماليزيا بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني لدولة ماليزيا، ممثلًا عن الحكومة المصرية.

ونقل الدكتور شريف فاروق خلال كلمته تهنئة الحكومة المصرية وشعبها لدولة ماليزيا، قيادةً وشعبًا، بهذه المناسبة الوطنية، معربًا عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، والتي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات.

وأكد الوزير حرص القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز أواصر التعاون مع ماليزيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية الممتدة بين الشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة.

كما أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن العلاقات المصرية الماليزية تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، مؤكدًا تطلع مصر إلى مزيد من التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في العالمين العربي والإسلامي.

ومن جانبه، أعرب السفير الماليزي بالقاهرة عن شكره وتقديره لمشاركة الدكتور شريف فاروق ممثلًا عن الحكومة المصرية في الاحتفال، مؤكدًا اعتزازه بعمق العلاقات التي تجمع بين القاهرة وكوالالمبور، وحرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتأتي مشاركة وزير التموين ممثلًا عن الحكومة المصرية تأكيدًا لحرص الدولة على توطيد العلاقات مع الدول الصديقة ودعم أواصر التعاون مع شركائها في آسيا، بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.