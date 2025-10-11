إضافة عبوة زيت خليط تمويني جديدة ضمن المنظومة التموينية بسعر 27 جنيها

أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية – عن إدراج صنف جديد من زيت الخليط التمويني عبوة (0.7 لتر) ضمن قائمة السلع التموينية المقررة على البطاقات بسعر 27 جنيها، وذلك إلى جانب العبوة الحالية (0.08 ).

وجاء القرار بناءً على المذكرة المقدمة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمعروضة على وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تمت الموافقة عليها رسميًا من الدكتور الوزير، تمهيدًا لتطبيقها وفقًا لمراحل التداول الموضحة بالمرفقات الرسمية.

ووجّهت الشركة العامة لتجارة الجملة مديري عموم المناطق ومديري إدارات البيع باتخاذ اللازم لإدراج الصنف الجديد في تقارير حركة السلع اليومية، على أن يتم تسجيل عبوة الزيت الجديدة (0.7 لتر) في خانة مستقلة ببيان سلع المنظومة التموينية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع قاعدة السلع التموينية المتاحة للمواطنين، وتوفير بدائل متنوعة بأسعار مناسبة، بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

أسعار السلع التموينية خلال أكتوبر2025

وجاءت أسعار السلع التموينية كالآتي:

السكر (1 كيلوجرام): 12.60 جنيه

الأرز (1 كيلو جرام): 12.60 جنيه

الزيت (800 مللي): 30.00 جنيه

الدقيق (1 كيلو جرام): 18.00 جنيه

المكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه

الشاي (40 جرام): 5.00 جنيهات

الفول (500 جرام): 9.00 جنيهات

العدس (500 جرام): 21.00 جنيها

المسلي الصناعي (800 جرام): 36.00 جنيها

الصلصة (300 جرام): 8.00 جنيهات

المربى (350 جرام): 16.00 جنيها

التونة المفتتة (140 جرام): 18.00 جنيها

الجبنة تتراباك (250 جرام): 14.00 جنيها

مسحوق الغسيل (800 جرام): 16.00 جنيها

صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيه

