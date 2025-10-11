"الوطنية للانتخابات" تعلن ضوابط الفحوص والتحاليل الطبية للترشح لانتخابات النواب للمصريين بالخارج

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض ضوابط وإجراءات الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بالنسبة للمصريين في الخارج، وذلك بعد دعوة الناخبين للاقتراع السبت الماضي.

وفي إطار تسهيل إجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين بالخارج، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم تسليم نتيجة الكشف الطبي لطالبي الترشح بمقر السفارة أو القنصلية المصرية المختصة، بعد اعتمادها رسميًا من الجهات الطبية المعتمدة.

وتُجرى الفحوص لطالبي الترشح المقيمين في الخارج بالمستشفيات المعتمدة لدى السفارات والقنصليات المصرية.

وأكدت الهيئة أن السفارة أو القنصلية ستحتفظ بصورة من نتيجة الكشف الطبي في سجل مخصص لهذا الغرض، لضمان دقة الإجراءات وتوثيقها وفق الضوابط القانونية المنظمة.

كما شددت الهيئة على التزام طالب الترشح بسداد المقابل المالي المحدد من قبل المستشفى المعتمد لدى السفارة أو القنصلية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين داخل مصر وخارجها.



ويلتزم طالب الترشح لعضوية مجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل اللازمة وفقًا للضوابط والإجراءات المرفقة بالقرار، لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، والتأكد من عدم تعاطيه المخدرات أو المسكرات.



وتتلقى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المشكلة للانتخابات، من طالبي الترشح أو الممثل القانوني للقائمة، التقارير الطبية المرفقة بأوراق الترشح، وتحيلها إلى لجنة فحص طلبات الترشح لاتخاذ شؤونها وفق القواعد المنظمة.



ويجوز قبول المستند الدال على إجراء الفحوص والتحاليل الطبية المطلوبة مبدئيًا ضمن أوراق الترشح، على أن يلتزم طالب الترشح باستكمال أوراقه وتقديم التقرير النهائي بنتائج الفحوص قبل غلق باب الترشح.

ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على ضمان الجدية والانضباط في عملية الترشح، والتحقق من اللياقة الذهنية والبدنية والنفسية لجميع المتقدمين للانتخابات البرلمانية المقبلة.

المحاكم الإبتدائية تواصل تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب

وتواصل المحاكم الابتدائية تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب تلقّي الطلبات منتصف الشهر الجاري في تمام الساعة الثانية ظهرًا.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه بلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح اليوم، ۱۱۳ على مستوى الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح إلى ۱۹۵۰ على النظام الفردى، ولم يشهد اليوم الرابع أي ترشح على نظام القوائم وذلك خلال اليوم الرابع من أيام تلقي طلبات الترشح.

