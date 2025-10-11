السبت 11 أكتوبر 2025
أخبار مصر

تعديل في مواعيد تشغيل مترو الخط الثالث بسبب مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو

منتخب مصر
منتخب مصر
 أعلنت الشركة المشغلة لمترو الخط الثالث عن تعديل مواعيد تشغيل القطارات للتيسير على مشجعي منتخب مصر في مباراته أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

 

وحثت الشركة الجمهور المصري على تشجيع المنتخب الوطني  لكرة القدم في مواجهته ضد غينيا بكرا في استاد القاهرة الدولي.

 

وتابعت الشركة أنها زادت ساعات العمل حتى الساعة ٢ صباحًا، وأنها توفر قطارا كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد الماتش  بالخط الأخضر الثالث الذي يمر بمحطة الإستاد.

فيما أعلنت أن القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، سيكون زمن التقاطر بين كل قطار والتاني ٩ دقائق.

 

 وتابعت أن فريق خدمة العملاء في المحطات جاهز لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل حركتكم ودخولكم وخروجكم من المباراة.

استمتعوا بالمباراة مع الخط الأخضر الثالث!

 

الجريدة الرسمية