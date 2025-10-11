تعديل في مواعيد تشغيل مترو الخط الثالث بسبب مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو

أعلنت الشركة المشغلة لمترو الخط الثالث عن تعديل مواعيد تشغيل القطارات للتيسير على مشجعي منتخب مصر في مباراته أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وحثت الشركة الجمهور المصري على تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في مواجهته ضد غينيا بكرا في استاد القاهرة الدولي.

وتابعت الشركة أنها زادت ساعات العمل حتى الساعة ٢ صباحًا، وأنها توفر قطارا كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد الماتش بالخط الأخضر الثالث الذي يمر بمحطة الإستاد.

فيما أعلنت أن القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، سيكون زمن التقاطر بين كل قطار والتاني ٩ دقائق.

وتابعت أن فريق خدمة العملاء في المحطات جاهز لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل حركتكم ودخولكم وخروجكم من المباراة.

استمتعوا بالمباراة مع الخط الأخضر الثالث!

