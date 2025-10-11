السبت 11 أكتوبر 2025
أخبار مصر

1950 مرشحا على النظام الفردى بانتخابات مجلس النواب يتقدمون بأوراقهم خلال 4 أيام

الهيئة الوطنية للانتخابات
 أكد القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في رابع أيام التلقي،بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه بلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح اليوم، ۱۱۳ على مستوى الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح إلى ۱۹۵۰ على النظام الفردى، ولم يشهد اليوم الرابع أي ترشح على نظام القوائم.

 

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم.

وأكدت الهيئة الوطنية أنه تم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.

