جيش الاحتلال: مقتل جندي بجروح أصيب بها في معارك غزة قبل أيام

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك جنوبي قطاع غزة قبل أيام.

جيش الاحتلال يكشف حصيلة خسائره البشرية في حرب غزة

وأمس قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن القوات الإسرائيلية متمركزة عند الخط الأصفر في قطاع غزة، والجنود سيعملون على إزالة أي تهديد.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: “بدأت 72 ساعة وفي نهايتها سيطلق سراح محتجزينا.. نستعد لاستقبال المحتجزين الذين كانوا في غزة”.

وتابع: “منذ بداية الحرب قتل 914 ضابطا وجنديا إسرائيليا وأصيب أكثر من 20 ألفا آخرين.. أدعو سكان غزة إلى الامتناع عن الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش”.

حماس لن تعود للحكم في غزة

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال: “عملياتنا حققت إنجازات غير مسبوقة في كافة الميادين وأدت لإعادة المحتجزين.. تم القضاء على حماس في كل موقع حاربنا فيه.. سندفع أثمان باهظة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ومن سيعود منهم لنشاطه السابق سيدفع الثمن.. حماس لن تعود للحكم في غزة”.

