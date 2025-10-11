حزب الله: استهداف الاحتلال لـ المصيلح خرق لاتفاق وقف إطلاق النار يتطلب موقفا حازما

أدان حزب الله اللبناني مساء اليوم السبت، الهجوم الإسرائيلي العنيف الذي استهدف صالات لعرض جرافات وحفارات في جنوب البلاد، وأسفر عن قتيل وعدد من الجرحى.

وقال حزب الله في بيان له إن العدوان الاسرائيلي استهدف «المصيلح» جنوب لبنان فجر اليوم ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، فضلا ‏عن خسائر كبيرة في الممتلكات، وهو يأتي ‏في إطار الاستهدافات ‏المتكرّرة والمتعمدة على المدنيين الآمنين وعلى البنى الاقتصادية ولمنع الناس من ‏العودة ‏إلى حياتها الطبيعية".‏

الغطرسة والإجرام ‏الصهيوني ‏المستمر والمتواصل

وأضاف "حزب الله": "إن هذا العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان وشعبه وسيادته، هو تعبير عن ‏الغطرسة والإجرام ‏الصهيوني ‏المستمر والمتواصل تحت نظر الدول الضامنة لاتفاق ‏وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف عليه، وفي ظل صمت ‏عربي ودولي وغطاء ‏أمريكي كامل يُجرّئ العدو على التمادي في عدوانه المستمر على لبنان والمنطقة". ‏

وتابع البيان: "إن ذلك يستدعي من اللبنانيين جميعا تضامنا وطنيا ومن الدولة موقفا حازما يرتقي ‌‏إلى مستوى التحديات ‏والتهديدات القائمة، ويتطلب تحركات دبلوماسية وسياسية مكثّفة، ‏ورفع الصوت عاليًا في كل ‏المحافل العربية ‏والدولية، والتقدم بشكوى عاجلة إلى ‏مجلس الأمن ‏للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته وانتهاكاته". ‏

وختم الحزب بيانه بالقول: "إننا نؤكد أن هذا العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر ولا بدّ من مواجهته، وعلى ‏الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها ‏الوطنية تجاه شعبها والقيام بدورها الحامي والحاضن ‏والراعي له. ونوجه التحية والإكبار إلى أهلنا الشرفاء ‏الصامدين الذين يواجهون ‏العدوان بثبات ويقدّمون التضحيات الجسام تأكيدًا على حقهم في أرضهم والعيش ‏بكرامة ‏في وطنهم".‏

أكبر عدوان جوي منذ انتهاء حرب الـ66 يوما

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان بأن "العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم أكبر عدوان جوي منذ انتهاء حرب الـ66 يوما، مستهدفا منطقة المصيلح – الزهراني، ما أدى إلى استشهاد سوري وإصابة عدة مدنيين بجروح خطرة، إضافة إلى تدمير واسع لعشرات المعارض والآليات وتقدير الخسائر بمئات ملايين الدولارات".

وأشارت إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من 10 غارات مباشرة على معارض للجرافات والحفارات، ما حوّل المنطقة إلى كتلة نارية هائلة، وأدى إلى احتراق وتدمير نحو 300 آلية بينها أكثر من 100 جرافة صغيرة.

