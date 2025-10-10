الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل 914 ضابطا وجنديا، جيش الاحتلال يكشف حصيلة خسائره البشرية في حرب غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن القوات الإسرائيلية متمركزة عند الخط الأصفر في قطاع غزة، والجنود سيعملون على إزالة أي تهديد.

 

نستعد لاستقبال المحتجزين الذين كانوا في غزة

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: “بدأت 72 ساعة وفي نهايتها سيطلق سراح محتجزينا..  نستعد لاستقبال المحتجزين الذين كانوا في غزة”.

وتابع: “منذ بداية الحرب قتل 914 ضابطا وجنديا إسرائيليا وأصيب أكثر من 20 ألفا آخرين.. أدعو سكان غزة إلى الامتناع عن الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش”.

 

حماس لن تعود للحكم في غزة

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال: “عملياتنا حققت إنجازات غير مسبوقة في كافة الميادين وأدت لإعادة المحتجزين.. تم القضاء على حماس في كل موقع حاربنا فيه.. سندفع أثمان باهظة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ومن سيعود منهم لنشاطه السابق سيدفع الثمن.. حماس لن تعود للحكم في غزة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال غزة سكان غزة حماس

مواد متعلقة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

وقف حرب غزة وبدء إعادة الإعمار، رسائل قوية من السيسي لـ ترامب وماكرون

الهلال الأحمر يدفع بـ 1600 طن مساعدات عاجلة إلى غزة

الأكثر قراءة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

حلم ترامب يتبخر، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

سوروب: تلقيت عروض كثيرة لكن تاريخ الأهلي العريق حسم الأمر

مؤتمر الأهلي لتقديم المدرب الجديد ياس سوروب (بث مباشر)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads