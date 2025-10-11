إيفانكا وكراهية نتنياهو يتصدران المشهد، ماذا حدث في ساحة الأسري داخل تل أبيب؟ (صور)

أدلي كل من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، وإيفانكا ترامب بكلمات أمام عشرات الآلآف من الإسرائيليين في ميدان الأسري بـ "تل أبيب"، عقب التوصل لصفقة تبادل للأسرى.

إيفانكا ترامب توجه رسالة إلي الإسرائيليين من قلب تل أبيب

قالت إيفانكا نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم السبت في كلمة من ميدان في تل أبيب: "صفحة جديدة تفتح على سلام دائم".

وأضافت إيفانكا ترامب: "الليلة نُكرّم قوة كل عائلة انتظرت وصلّت وآمنت.. أراد الرئيس ترامب مني أن أشارككم أنه يراكُم ويسمعكم ويقف بجانبكم دائمًا.. عودة جميع المختطفين ليست مجرد لحظة ارتياح، بل هي انتصار للإيمان والشجاعة وإنسانيتنا، لقد عمل الكثيرون بجد لضمان أن يكون الأسبوع المقبل مليئا بالشفاء للجميع. بارك الله فيكم."

وأختتمت إيفانكا: "المرحلة المقبلة ستكون للسلام الدائم.. شكرا للرئيس ترامب.. والدي طلب مني أن أبلغكم بأنه يشعر بكم دائمًا".

سلام ولد ليس من رحم السياسة بل من الشجاعة

وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: "عدد المتظاهرين في ساحة الرهائن في تل أبيب الان ربما يتجاوز 100 ألف.. ونحن نقف اليوم في هذه الساحة من أجل السلام والوحدة والأمل.. نحتفل بلحظة اعتقدها العديد من الأشخاص مستحيلة".

وتابع ويتكوف: "نحتفل الليلة بسلام ولد ليس من رحم السياسة بل من الشجاعة.. أظهرتم للعالم أن السلام يأتي بالقوة.. نشكر قادة مصر وتركيا وقطر على ما بذلوه من جهد للوصول إلى هذه اللحظة.. الرئيس ترامب أثبت أن السلام في الشرق الأوسط ليس مستحيلا".

وأضاف المبعوث الأمريكي: "نتنياهو وموظفوه كرسوا حياتهم من أجل خدمة إسرائيل.. التزام نتنياهو بأمن إسرائيل لا يتزعزع".

كراهية نتنياهو تتصدر المشهد

وعندما ذكر ويتكوف اسم "نتنياهو" أثناء كلمته في ميدان الأسرى وسط تل أبيب هتف المتظاهرون غضبًا، لأنهم لا يريدون سماع اسم "نتنياهو"، وقاموا بترديد هتافات مناهضة لرئيس وزراء الاحتلال وحكومته.

#فيديو | صيحات استهجان المتظاهرين في ساحة الأسرى بتل أبيب لحظة نطق المبعوث الأمريكي ستيف #ويتكوف اسم بنيامين نتنياهو#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/FYisuGTyzu — صحيفة الخليج (@alkhaleej) October 11, 2025

بدوره، قال صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في كلمة أمام الإسرائيليين: شعب غزة دفع ثمنا باهظا.. ترامب قام بعمل رائع لإنهاء الصراع المروع.. يسعدنا أن نرى نهاية معاناة أهالي الأسري وسكان غزة".

لن نحتفل اليوم بل سنحتفل يوم الاثنين

وتابع كوشنر، الذي شارك في اتفاق إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن: "كان السابع من أكتوبر يوما عصيبا على، شاهدتُ الفيديوهات وسهرتُ الليل كله، بكيت، صدمتني رؤية الأعمال التي ارتُكبت في ذلك اليوم والفظائع الوحشية، لدرجة أنني لم أعد كما كنت ومنذ ذلك اليوم لم يطمئن قلبي".

وأضاف في خطابه في ساحة الأسري: "الآن انتهى كابوس المختطفين. لن نحتفل اليوم، بل سنحتفل يوم الاثنين عندما تنتهي المرحلة الأولى.. الطريق كان محفوفا بالصعوبات".

وأستطرد كوشنر: ترامب قام بعمل مذهل وأوفى بوعده لإنهاء النزاع المروع في غزة.. سنبذل قصارى جهدنا لكي نجعل إسرائيل والمنطقة والعالم أكثر سلاما.

