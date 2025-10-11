المبعوث الأمريكي من ميدان الأسرى بتل أبيب: نحتفل بسلام ولد من رحم الشجاعة لا السياسة

ألقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مساء اليوم السبت، كلمة في ميدان الأسرى وسط تل أبيب داخل الأراضي المحتلة.

سلام ولد ليس من رحم السياسة بل من رحم الشجاعة

وقال المبعوث الأمريكي: "نحتفل الليلة بلحظة ظنها كثيرون مستحيلة.. نحتفل الليلة بسلام ولد ليس من رحم السياسة بل من رحم الشجاعة.. ترامب أثبت أن السلام في الشرق الأوسط ليس مستحيلا"، وذلك علي حد تعبيره.

وأضاف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: نشكر قادة مصر وتركيا وقطر على ما بذلوه من جهد للوصول إلى هذه اللحظة.

رئيس أركان الاحتلال يتفقد غزة ميدانيًا برفقة وفد أمريكي

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان قام اليوم بجولة ميدانية داخل قطاع غزة برفقة وفد أمريكي يضم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والمستشارين جاريد كوشنر وآرييه كوبر.

وأضاف المتحدث أن الوفد الأمريكي زار مجمع العائدين في قاعدة رعيم وتفقد استعدادات الجيش وسير العمليات الميدانية في قطاع غزة

وأوضح البيان أن قائد القيادة المركزية الأمريكية شارك في جلسة مشتركة مع رئيس الأركان الإسرائيلي وعدد من كبار قادة الجيش، حيث جرى بحث الوضع العملياتي في ساحات القتال المختلفة.

