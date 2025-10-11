السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيفانكا ترامب توجه رسالة إلي الإسرائيليين من قلب تل أبيب

إيفانكا، فيتو
إيفانكا، فيتو

قالت إيفانكا نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم السبت، في كلمة لها من ميدان الأسري في تل أبيب: "صفحة جديدة تفتح على سلام دائم".

وأضافت إيفانكا ترامب: المرحلة المقبلة ستكون للسلام الدائم.. شكرا للرئيس ترامب.. والدي طلب مني أن أبلغكم بأنه يشعر بكم دائمًا".

سلام ولد ليس من رحم السياسة بل من رحم الشجاعة

بدوره، ألقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مساء اليوم السبت، كلمة في ميدان الأسرى وسط تل أبيب داخل الأراضي المحتلة.

وقال المبعوث الأمريكي: "نحتفل الليلة بلحظة ظنها كثيرون مستحيلة.. نحتفل الليلة بسلام ولد ليس من رحم السياسة بل من رحم الشجاعة.. ترامب أثبت أن السلام في الشرق الأوسط ليس مستحيلا"، وذلك علي حد تعبيره.

وأضاف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: نشكر قادة مصر وتركيا وقطر على ما بذلوه من جهد للوصول إلى هذه اللحظة. 

 

رئيس أركان الاحتلال يتفقد غزة ميدانيًا برفقة وفد أمريكي

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان قام اليوم بجولة ميدانية داخل قطاع غزة برفقة وفد أمريكي يضم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والمستشارين جاريد كوشنر وآرييه كوبر.

وأضاف المتحدث أن الوفد الأمريكي زار مجمع العائدين في قاعدة رعيم وتفقد استعدادات الجيش وسير العمليات الميدانية في قطاع غزة

وأوضح البيان أن قائد القيادة المركزية الأمريكية  شارك في جلسة مشتركة مع رئيس الأركان الإسرائيلي وعدد من كبار قادة الجيش، حيث جرى بحث الوضع العملياتي في ساحات القتال المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب ميدان الأسري تل أبيب ايفانكا ترامب ويتكوف

مواد متعلقة

المبعوث الأمريكي من ميدان الأسرى بتل أبيب: نحتفل بسلام ولد من رحم الشجاعة لا السياسة

زيلينسكي يهنئ ترامب على نجاح خطته للسلام في الشرق الأوسط

أبرزهم إيفانكا ترامب وليوناردو ديكابريو، المشاهير يتوافدون إلى زفاف جيف بيزوس (صور)

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

إضافة عبوة زيت خليط تمويني جديدة ضمن منظومة الدعم بسعر 27 جنيها

من قصص القرآن الكريم، كيف تصرفت الملكة بعد تلقيها كتاب سليمان ولماذا لم تستجب لنصائح مستشاريها؟

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

لاعب إيجل نوار لـ «فيتو»: لا نخشى الأهلي ونستطيع الفوز عليه

زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب أديس أبابا

إيفانكا وكراهية نتنياهو يتصدران المشهد، ماذا حدث في ساحة الأسري داخل تل أبيب؟ (صور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة بالصلاة السرية

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads