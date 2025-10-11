السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الشباب مواليد 2007 يواصل تدريباته تحت قيادة وائل رياض (صور)

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2007، فيتو

منتخب 2007، واصل منتخب الشباب مواليد 2007 تدريباته بمعسكره المفتوح، بمركز تدريب المنتخبات الوطنية تحت قيادة وائل رياض المدير الفني، حيث أدى تدريبه مساء اليوم على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وائل رياض يواصل البحث عن العناصر الواعدة

وأكد وائل رياض على أن هدف المعسكرات المفتوحة الاستقرار على العناصر الأساسية بعد منح الفرصة للعديد من اللاعبين من مختلف اندية مصر فضلا عن الاستعانة بالمحترفين المصريين في الأندية الأوربية التي بذلت لجنة المحترفين بالاتحاد جهودا كبيرة بحثا عنهم.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى الخميس المقبل.

علاء نبيل يجتمع بلاعبي منتخب 2007

وكان علاء نبيل المدير الفني للاتحاد اجتمع بلاعبي الفريق وجهازهم الفني وحثهم على التركيز الكامل مع بدء مرحلة جديدة في حياتهم الرياضية لنيل شرف تمثيل بلادهم في منتخب الشباب بعد تحول منتخب مواليد 2005 إلى مرحلة أكبر استعدادا لتصفيات الدورة الأولمبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب 2007 منتخب الشباب مواليد 2007 مركز تدريب المنتخبات الوطنية وائل رياض علاء نبيل

مواد متعلقة

مونديال الشباب، منتخب أمريكا يسحق إيطاليا بثلاثية ويتأهل لربع النهائي

وائل رياض يستدعي 4 محترفين لمعسكر منتخب 2007 وتعذر انضمام لاعب ليفربول

وائل رياض يختار 29 لاعبًا في معسكر منتخب الشباب مواليد 2007

منتخب مصر مواليد 2007 يواصل إستعداداته لتصفيات شمال إفريقيا (صور)

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

إضافة عبوة زيت خليط تمويني جديدة ضمن منظومة الدعم بسعر 27 جنيها

إيفانكا وكراهية نتنياهو يتصدران المشهد، ماذا حدث في ساحة الأسري داخل تل أبيب؟ (صور)

من قصص القرآن الكريم، كيف تصرفت الملكة بعد تلقيها كتاب سليمان ولماذا لم تستجب لنصائح مستشاريها؟

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

لاعب إيجل نوار لـ «فيتو»: لا نخشى الأهلي ونستطيع الفوز عليه

زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب أديس أبابا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة بالصلاة السرية

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية