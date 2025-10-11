منتخب الشباب مواليد 2007 يواصل تدريباته تحت قيادة وائل رياض (صور)

منتخب 2007، واصل منتخب الشباب مواليد 2007 تدريباته بمعسكره المفتوح، بمركز تدريب المنتخبات الوطنية تحت قيادة وائل رياض المدير الفني، حيث أدى تدريبه مساء اليوم على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وائل رياض يواصل البحث عن العناصر الواعدة

وأكد وائل رياض على أن هدف المعسكرات المفتوحة الاستقرار على العناصر الأساسية بعد منح الفرصة للعديد من اللاعبين من مختلف اندية مصر فضلا عن الاستعانة بالمحترفين المصريين في الأندية الأوربية التي بذلت لجنة المحترفين بالاتحاد جهودا كبيرة بحثا عنهم.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى الخميس المقبل.

علاء نبيل يجتمع بلاعبي منتخب 2007

وكان علاء نبيل المدير الفني للاتحاد اجتمع بلاعبي الفريق وجهازهم الفني وحثهم على التركيز الكامل مع بدء مرحلة جديدة في حياتهم الرياضية لنيل شرف تمثيل بلادهم في منتخب الشباب بعد تحول منتخب مواليد 2005 إلى مرحلة أكبر استعدادا لتصفيات الدورة الأولمبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.