الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وائل رياض يستدعي 4 محترفين لمعسكر منتخب 2007 وتعذر انضمام لاعب ليفربول

وائل رياض المدير
وائل رياض المدير الفني لمنتخب مواليد 2009، فيتو

منتخب مواليد 2007، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة المدير الفني وائل رياض، القائمة التي اختارها للانضمام لمعسكر مفتوح، يبدأ في الثامن من شهر أكتوبر الجاري، وينتهي في السادس عشر من الشهر ذاته، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

استدعاء أربعة محترفين لمنتخب 2007

واستدعى الاتحاد المصري لكرة القدم أربعة لاعبين محترفين، تبعًا لاختيارات المدير الفني وائل رياض، وعملت لجنة المحترفين بالاتحاد المصري لكرة القدم على التواصل مع الرباعي، في إطار جهودها لاستقطاب المواهب المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

غياب لاعب ليفربول عن المعسكر

وانضم الثنائي جوناس الملاح لاعب برومابويكارنا السويدي وكريم حسنين لاعب BSK 1933 النمساوي لمعسكر منتخب مصر مواليد 2007، بينما تعذر انضمام كريم أحمد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة، كما تعذر انضمام ريان أبو الناي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب ضيق الوقت، على أن ينضم الثنائي خلال المعسكرات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مواليد 2007 منتخب مصر مواليد 2007 وائل رياض مركز المنتخبات الوطنية الاتحاد المصري لكرة القدم جوناس الملاح كريم احمد ليفربول

مواد متعلقة

وائل رياض يختار 29 لاعبًا في معسكر منتخب الشباب مواليد 2007

منتخب 2007 يختتم معسكره المفتوح، ووائل رياض يشيد بدعم اتحاد الكرة

انطلاق معسكر منتخب مواليد 2007 استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا

وائل رياض يختار 32 لاعبًا للمعسكر الثاني لمنتخب مصر مواليد 2007

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

تقارير صحفية: محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى جالطة سراي

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

عضو شعبة السيارات يكشف عن انخفاضات جديدة بالأسعار خلال أكتوبر

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

ملياردير أمريكي يحذر من فقدان الثقة بالدولار مع صعود الذهب لقمم غير مسبوقة

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads