وائل رياض يستدعي 4 محترفين لمعسكر منتخب 2007 وتعذر انضمام لاعب ليفربول

منتخب مواليد 2007، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة المدير الفني وائل رياض، القائمة التي اختارها للانضمام لمعسكر مفتوح، يبدأ في الثامن من شهر أكتوبر الجاري، وينتهي في السادس عشر من الشهر ذاته، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

استدعاء أربعة محترفين لمنتخب 2007

واستدعى الاتحاد المصري لكرة القدم أربعة لاعبين محترفين، تبعًا لاختيارات المدير الفني وائل رياض، وعملت لجنة المحترفين بالاتحاد المصري لكرة القدم على التواصل مع الرباعي، في إطار جهودها لاستقطاب المواهب المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

غياب لاعب ليفربول عن المعسكر

وانضم الثنائي جوناس الملاح لاعب برومابويكارنا السويدي وكريم حسنين لاعب BSK 1933 النمساوي لمعسكر منتخب مصر مواليد 2007، بينما تعذر انضمام كريم أحمد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة، كما تعذر انضمام ريان أبو الناي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب ضيق الوقت، على أن ينضم الثنائي خلال المعسكرات المقبلة.

