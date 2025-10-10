مونديال الشباب، منتخب أمريكا يسحق إيطاليا بثلاثية ويتأهل لربع النهائي

مونديال الشباب، فاز منتخب أمريكا على نظيره المنتخب الإيطالي 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب إل تينينتي في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي 2025.

أحرز أهداف منتخب أمريكا بنجامين كريماسكي في الدقيقة 15، ونيكو تساكيريس بالدقيقة 79 ثم أضاف بنجامين كريماسكي الهدف الثالث لأمريكا والثاني له في المباراة بالدقيقة 90 +3.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع الفائز من مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية في دور ربع النهائي للبطولة.

وتحددت أطراف ثلاث مباريات من دور ربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما رسميا قبل ختام مواجهات دور الـ 16.

حيث ضرب كولومبيا موعدا مع إسبانيا في دور الثمانية من مونديال الشباب يوم السبت المقبل في تمام الحادية عشر مساء، والأرجنتين مع المكسيك في الثانية صباح يوم الأحد المقبل.

كما ضرب منتخب النرويج موعدا مع فرنسا الثانية صباحا يوم الاثنين المقبل في دور ربع النهائي.

ويتحدد طرفا المباراة الأخيرة بدور الثمانية بعد مواجهتي دور الـ 16 المتبقيتين بين الولايات المتحدة ضد إيطاليا، والمغرب ضد كوريا الجنوبية.

وكانت 6 منتخبات حجزت مقاعدهم في دور الثمانية “ربع نهائي” كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي 2025.

وتأهلت منتخبات إسبانيا والأرجنتين وفرنسا والمكسيك وكولومبيا والنرويج وأمريكا إلي دور ربع النهائي لكأس العالم للشباب ويتبقي مقعد يتم تحديده في الساعات المقبلة بعد مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية.

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

المسار الأول

الولايات المتحدة ضد إيطاليا 3-0

المغرب ضد كوريا الجنوبية - (2 صباحا اليوم الجمعة )

باراجواي ضد النرويج 0-1

اليابان ضد فرنسا 0-1

المسار الثاني

تشيلي ضد المكسيك 1-4

الأرجنتين ضد نيجيريا 4-0

أوكرانيا ضد إسبانيا 0-1

كولومبيا ضد جنوب أفريقيا 3-1

