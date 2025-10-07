وائل رياض يختار 29 لاعبًا في معسكر منتخب الشباب مواليد 2007

منتخب مواليد 2007، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق لشهر أكتوبر الجاري، المقرر انطلاقه بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وضمت قائمة منتخب الشباب مواليد 2007 التي أعلنها الجهاز الفني بقيادة وائل رياض 29 لاعبا.. وجاءت على النحو التالي:

قائمة منتخب مصر مواليد 2007

ويسعى جهاز منتخب مصر بقيادة وائل رياض المدير الفني إلى الاستقرار على أفضل العناصر التي تمثل المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

انتقاء أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2007 خلال هذه المرحلة لاختبار وتقييم اللاعبين، وانتقاء العناصر القادرة على تمثيل مصر بشكل جيد والتأهل لبطولة أمم أفريقيا للشباب في نسختها القادمة بالعام 2027، ثم تحقيق الهدف الأهم وهو الصعود لكأس العالم للشباب 2027.

فيما أكد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، أن الهدف في المرحلة الحالية هو تكوين قاعدة قوية من الناشئين والشباب لكرة القدم المصرية، وهو ما ظهر جليًا في وجود ستة منتخبات في نفس التوقيت بمعسكرات، بداية من المنتخب الأول، والمنتخب المشارك في كأس العرب، ومنتخب الشباب 2005، ومنتخبات 2007 و2008 و2009.

ويحرص وائل رياض خلال فترة الإعداد على الحفاظ على القوام الأساسي للمنتخب، مع منح الفرصة لكل المواهب في مختلف أندية مصر.

ووجه رياض الشكر لمجلس إدارة الاتحاد والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي على الدعم المقدم للمنتخب، وحرصه على حضور عدد من تدريبات الفريق.

