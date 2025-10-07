الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وائل رياض يختار 29 لاعبًا في معسكر منتخب الشباب مواليد 2007

منتخب مواليد 2007،
منتخب مواليد 2007، فيتو

منتخب مواليد 2007، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق لشهر أكتوبر الجاري، المقرر انطلاقه بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وضمت قائمة منتخب الشباب مواليد 2007 التي أعلنها الجهاز الفني بقيادة وائل رياض 29 لاعبا.. وجاءت على النحو التالي:

قائمة منتخب مصر مواليد 2007 

ويسعى جهاز منتخب مصر بقيادة وائل رياض المدير الفني إلى الاستقرار على أفضل العناصر التي تمثل المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

انتقاء أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2007 خلال هذه المرحلة لاختبار وتقييم اللاعبين، وانتقاء العناصر القادرة على تمثيل مصر بشكل جيد والتأهل لبطولة أمم أفريقيا للشباب في نسختها القادمة بالعام 2027، ثم تحقيق الهدف الأهم وهو الصعود لكأس العالم للشباب 2027.

 

فيما أكد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، أن الهدف في المرحلة الحالية هو تكوين قاعدة قوية من الناشئين والشباب لكرة القدم المصرية، وهو ما ظهر جليًا في وجود ستة منتخبات في نفس التوقيت بمعسكرات، بداية من المنتخب الأول، والمنتخب المشارك في كأس العرب، ومنتخب الشباب 2005، ومنتخبات 2007 و2008 و2009.

ويحرص وائل رياض خلال فترة الإعداد على الحفاظ على القوام الأساسي للمنتخب، مع منح الفرصة لكل المواهب في مختلف أندية مصر.

ووجه رياض الشكر لمجلس إدارة الاتحاد والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي على الدعم المقدم للمنتخب، وحرصه على حضور عدد من تدريبات الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مواليد 2007 منتخب مصر للشباب مواليد 2007 مركز المنتخبات الوطنية وائل رياض أمم أفريقيا للشباب كأس العالم للشباب 2027 علاء نبيل

مواد متعلقة

منتخب 2007 يختتم معسكره المفتوح، ووائل رياض يشيد بدعم اتحاد الكرة

منتخب مصر مواليد 2007 يواصل إستعداداته لتصفيات شمال إفريقيا (صور)

وائل رياض يعلن قائمة منتخب مواليد 2007 لمعسكر سبتمبر

انطلاق معسكر منتخب المجموعة الثانية لمواليد 2007

الأكثر قراءة

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

أحمد مجدي الحيوان يعتذر عن عدم خوض انتخابات الأهلي

الإفتاء: هذا ثواب قضاء حوائج الناس وتفريج الكربات عنهم

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

بدء تلقي الطلبات غدا، المستندات المطلوبة وشروط الترشح بالنظام الفردي في انتخابات النواب

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: هذا ثواب قضاء حوائج الناس وتفريج الكربات عنهم

في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بمشاكل وصعوبات قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads