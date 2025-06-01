إنبي يكرم علاء نبيل باحتفالية أبطال قطاع الناشئين

كرم مجلس إدارة نادي إنبي بقيادة أيمن الشريعي، الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، خلال الحفل الذي أقامه النادي البترولي لتكريم فرق قطاع الناشئين بعد التتويج بعدد 11 بطولة من أصل 13 بطولة شارك فيها لنادي في موسم الناشئين في إنجاز كبير.

وحرص الكابتن علاء نبيل على تلبية دعوة نادي إنبي لحضور حفل تكريم فرق الناشئين مساء أمس بالنادي البترولي.

ويواصل نادي إنبي كتابة فصول جديدة من التفوق الرياضي، حيث أقام النادي حفلا لتكريم أبطال قطاع الناشئين بعد حصدهم 11 بطولة في موسم 2024-2025، في موسم استثنائي من الإنجازات وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النادي.

إنبي يكرم أبطال قطاع الناشئين

وقرر نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة النادي إقامة حفل لتكريم هذا القطاع الذي حقق إنجازا غير مسبوق على مستوى الأندية المصرية بقطاع الناشئين.

وشهد الحفل رئيس شركة إنبي وعدد من كبار المسئولين بقطاع البترول ومجلس الإدارة بالكامل، وأيضا الأبطال الذين تم تكريمهم.

يذكر أن نجاحات ناشئي نادي إنبي هذا الموسم لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة جهد متواصل وتخطيط دقيق من إدارة النادي برئاسة الشريعي وإيمان بأن صناعة الأبطال تبدأ من القاعدة.

ولقد أثبت هؤلاء الأبطال الصغار أن الطموح لا يعرف حدودًا، وأن المستقبل يُصنع اليوم في ملاعب التدريب وغرف العزيمة.

ووصف نادي إنبي هذا الإنجاز بأنه يعكس العمل الجماعي والرؤية الواضحة التي يتبناها النادي تحت شعار “هويتنا في كل نجم صنعناه وشعارنا حصد البطولات”.

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