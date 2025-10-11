السبت 11 أكتوبر 2025
وفد من مدربي الرخصة Pro يزورون حسن شحاتة للاطمئنان على صحته

مدربي الرخصة برو
مدربي الرخصة برو في زيارة حسن شحاتة، فيتو

قام مجموعة من المدربين المُشاركين في دورة الرخصة pro، بزيارة الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية.

علاء نبيل ومدربو الرخصة “برو” في زيارة حسن شحاتة

شهدت الزيارة حضور كل من، علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ود. جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد، شوقى غريب، حمادة صدقى، ربيع يس، أسامة عرابى، أكرم عبد المجيد، وإيهاب الجندى منسق عام الرخص التدريبية بمصر.

وزير الرياضة يزور حسن شحاتة

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر واحد اساطير كرة القدم المصرية. 

واطمأن وزير الشباب والرياضة على الحالة الصحية لحسن شحاتة، مؤكدا أنه يتابع الحالة الصحية له أولا بأول، كما حرص على على تلقي الكابتن حسن شحاته كل الرعاية والاهتمام، تقديرا له ودوره الكبير، وأضاف أن الدولة المصرية تقف خلف جميع ابطالها الرياضيين الذين قدموا الكثير للوطن، وأن هذا حقهم، متمنيا له الشفاء العاجل. 

