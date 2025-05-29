تأكيدا لانفراد فيتو، الكاف يوافق على إقامة دورات الرخصة "Pro" في مصر

اتحاد الكرة، وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي على إقامة دورات أعلى مستوى للرخصة التدريبية "PRO" بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر إقامة دورات "PRO" في شهر يوليو المقبل على أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن شروط التقدم في وقت لاحق.

وقال علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إن الحصول على موافقة "كاف" على إقامة دورات الرخصة التدريبية "PRO" في مصر جاء بعد مجهود كبير ومصداقية في دورات المستويات الأخرى التي أقيمت بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت فيتو قد انفردت منذ أيام بنشر خبر موافقة "كاف" على إقامة دورات أعلى مستوى للرخصة التدريبية "PRO" بالاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الخبر من هنا.

https://www.vetogate.com/5418667

كواليس تغيير شكل كأس دوري أبطال أفريقيا

كشف لوكاس سبتمبر، مدير الإعلام والاتصال بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أسباب تغيير شكل كأس دوري أبطال إفريقيا الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير شكل كأس دوري أبطال إفريقيا قبل المباراة النهائية المرتقبة التي تجمع بين بيراميدز ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي.

وحسب ما ذكره لوكاس سبتمبر في تصريحات أبرزتها صحيفة البطولة المغربية: “اتصل بي بعض أعضاء الكاف قائلين، لا بد من تغيير شكل المجسم، إنه صغير جدًا وسيئ، لهذا قمنا بأشهر من البحث لإيجاد الشكل المثالي”.

وتابع في تصريحاته: “في السابق كانوا يحملون اللقب بيد واحدة، ولكن في الوقت الحالي يجب عليهم أن يحصلوا على عضلات كبيرة ليقوموا بذلك”.

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