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رياضة

عزام ونبيل والحضري يجتمعون بلاعبي منتخب الناشئين تحت 17 عاما (صور)

مصطفى عزام المدير
مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، فيتو

منتخب الناشئين، حرص الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وعصام الحضري المشرف على الحراس في جميع منتخبات الشباب والناشئين، على الاجتماع مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما واللاعبين، قبل انطلاق معسكر المنتخب اليوم.

انطلاق معسكر منتخب الناشئين

وانطلق معسكر منتخب الناشئين تحت 17 عاما اليوم الثلاثاء، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد لكأس العالم في قطر.

وتحدث الدكتور مصطفى عزام، عن توفير احتياجات المنتخب الوطنى، خلال معسكره الحالي من أجل تجهيزهم على النحو الأمثل.

علاء نبيل يحفز لاعبي منتخب الناشئين

وقال علاء نبيل، إن المرحلة المقبلة لن تقبل أي تهاون، ويجب التركيز من جانب جميع اللاعبين من أجل تقديم أفضل النتائج في كأس العالم.

وأشاد عصام الحضري، بمستوى العديد من اللاعبين، مؤكدا أن هناك مجموعة متميزة من اللاعبين تستطيع أن تقاتل في المونديال، وتحقيق حلم الاحتراف.

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