كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة كابتن حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية، في حضور الكابتن فاروق جعفر نجم الزمالك السابق.

وخلال الزيارة، وجّه إسلام حسن شحاتة نجل “المعلم” سؤالًا مباشرًا إلى الوزير حول آخر تطورات ملف أرض الزمالك في أكتوبر، وهي القضية التي تشغل جماهير القلعة البيضاء منذ أشهر.

وزير الرياضة يكشف تطورات أرض أكتوبر

وكشف مصدر حضر اللقاء أن الوزير رد قائلًا: “وزارة الشباب والرياضة مش ساكتة، وبنحاول بكل الطرق عودة الأرض لنادي الزمالك، والأزمة في طريقها للحل، لكن سبب التأخير أن الملف حاليًا في النيابة بسبب بلاغ من أحد الأشخاص”.

وأكد المصدر أن الوزير طمأن الكابتن حسن شحاتة ونجله والكابتن فاروق جعفر على وجود تحركات جادة لعودة الأرض خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع الملف بدقة وتنسق مع الجهات المعنية لإنهاء الأزمة بشكل قانوني يحافظ على حقوق نادي الزمالك.

وتأتي هذه الزيارة في ظل اهتمام رسمي وشعبي واسع بعودة أرض الزمالك، التي تمثل مشروعًا استراتيجيًا لإنقاذ النادي من أزماته المالية.

