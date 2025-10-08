الأربعاء 08 أكتوبر 2025
تريند

لمروره بأزمة صحية وخضوعه لجراحة دقيقة، رسالة مؤثرة من علاء مبارك لـ حسن شحاتة

رسالة علاء مبارك
رسالة علاء مبارك لحسن شحاتة،فيتو

أزمة حسن شحاتة الصحية، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسنى مبارك، رسالة مؤثرة لكابتن حسن شحاتة، مدرب المنتخب الأسبق، الذي يمر حاليًا بوعكة صحية، ووصفه بأنه شخصية "محترمة" وعلامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية.

رسالة علاء مبارك لحسن شحاتة في أزمته الصحية

وأكد علاء مبارك أنه قام بزيارة كابتن حسن شحاته، حيث تذكر معه العديد من الذكريات الـ "جميلة"، متمنيًا له الشفاء العاجل من وعكته الصحية، التي ألمت به.

وقال علاء مبارك، عبر منصة "إكس"، في رسالته التي وجهها لـكابتن حسن شحاتة: "لا يختلف أحد على شخصية كابتن حسن شحاتة، شخصية محترمة ورمز من رموز الكرة المصرية حقق بطولات كثيرة كلاعب وكمدرب، أدخل الفرحة على الشعب المصرى ببطولات".

وتابع علاء مبارك رسالته لكابتن حسن شحاتة: "انجازات ستبقى في تاريخ الكرة المصرية من الصعب أن تتحقق مع جيل ذهبي من نجوم منتخبنا القومى"، مضيفًا: "يمر الكابتن حسن بظروف صحية نتمنى له الشفاء العاجل".

 


كما كشف علاء مبارك وشقيقه جمال عن زيارتهما لكابتن حسن شحاته في المستشفى، قائلًا: "سعدنا بالأمس بزيارة الكابتن حسن شحاتة شخصية جميلة مهذبة محترمة وعلامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية وذكريات جميلة تذكرناها معه، له منا الدعاء بالشفاء إن شاء الله".

حسن شحاته يمر بأزمة صحية ويخضع لجراحة هامة

جدير بالذكر أن مدرب منتخب مصر السابق لكرة القدم، كابتن حسن شحاته يمر حاليًا بوعكة صحية، دخل على إثرها للمستشفى، وطمأن كريم حسن شحاتة، نجل حسن شحاتة، جمهور الكرة على صحة أسطورة الزمالك، الذي تعرض لأزمة صحية مؤخرًا.


وأكد كريم حسن شحاتة، في تصريحات عبر قناة الأهلي، "إن والده حسن شحاتة تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، ودخل على إثرها للمستشفى، وتحسنت حالته، لكنه سيستمر سيستمر لمدة يومين، وبعد أسبوعين تقريبًا سيخضع لعملية جراحية هامة".

وسيجري حسن شحاتة بعض التحاليل الطبية التي يحتاجها الطبيب قبل الخضوع للعملية جراحية.

كما كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن تطورات الحالية الصحية لكابتن حسن شحاتة، بعد مروره بوعكة صحية، حيث قال عبر صفحته الشخصية بـ "الفيس بوك": "بطمنكم كابتن حسن شحاته بخير واحنا معه لحظه بلحظه. دعواتكم".

المعلم رمز الأخلاق، سفير الإمارات يكشف تفاصيل زيارته للأسطورة حسن شحاتة

والدي طلب التواصل معه، كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة الخطيب للمعلم

أزمة حسن شحاتة الصحية علاء مبارك كابتن حسن شحاتة كريم حسن شحاتة زيارة علاء مبارك لحسن شحاتة رسالة علاء مبارك لحسن شحاتة

