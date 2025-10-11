السبت 11 أكتوبر 2025
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية (صور)

وزير الرياضة يطمئن
وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر واحد اساطير كرة القدم المصرية. 

واطمأن وزير الشباب والرياضة على الحالة الصحية لحسن شحاتة، مؤكدا أنه يتابع الحالة الصحية له أولا بأول، كما حرص على على تلقي الكابتن حسن شحاته كل الرعاية والاهتمام، تقديرا له ودوره الكبير، وأضاف أن الدولة المصرية تقف خلف جميع ابطالها الرياضيين الذين قدموا الكثير للوطن، وأن هذا حقهم، متمنيا له الشفاء العاجل. 

 

 

