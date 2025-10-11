وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية (صور)

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر واحد اساطير كرة القدم المصرية.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على الحالة الصحية لحسن شحاتة، مؤكدا أنه يتابع الحالة الصحية له أولا بأول، كما حرص على على تلقي الكابتن حسن شحاته كل الرعاية والاهتمام، تقديرا له ودوره الكبير، وأضاف أن الدولة المصرية تقف خلف جميع ابطالها الرياضيين الذين قدموا الكثير للوطن، وأن هذا حقهم، متمنيا له الشفاء العاجل.

