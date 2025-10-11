مصرع مهندس شاب سقط من أعلى برج سكني ببنها

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، حيث لقي المهندس أحمد طلبة، البالغ من العمر 25 عامًا، مصرعه إثر سقوطه من أعلى أحد الأبراج قيد الإنشاء بمنطقة الرياح التوفيقية أمام مديرية الأمن.

مصرع مهندس شاب أثناء الإشراف على صب سقف برج ببنها

تلقى قسم شرطة بنها بلاغًا يفيد بسقوط شاب من ارتفاع أثناء أعمال صب الخرسانة بمشروع أبراج جاري إنشاؤها بالمنطقة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة تعود للمهندس المتوفى، والذي سقط من الدور الخامس أثناء الإشراف على عملية الصب.

تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث والتأكد من وجود أي شبهة جنائية.

