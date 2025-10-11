السبت 11 أكتوبر 2025
محافظات

مصرع مهندس شاب سقط من أعلى برج سكني ببنها

سقوط مهندس من اعلي
سقوط مهندس من اعلي برج بالقليوبية،فيتو

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، حيث لقي المهندس أحمد طلبة، البالغ من العمر 25 عامًا، مصرعه إثر سقوطه من أعلى أحد الأبراج قيد الإنشاء بمنطقة الرياح التوفيقية أمام مديرية الأمن.

تلقى قسم شرطة بنها بلاغًا يفيد بسقوط شاب من ارتفاع أثناء أعمال صب الخرسانة بمشروع أبراج  جاري إنشاؤها بالمنطقة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة تعود للمهندس المتوفى، والذي سقط من الدور الخامس أثناء الإشراف على عملية الصب.

تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث والتأكد من وجود أي شبهة جنائية.

 

