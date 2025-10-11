نجما برشلونة خارج موقعة جيرونا بالدوري الإسباني

تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن موقف ثنائي برشلونة رافينيا دياز ولامين يامال، من المشاركة في لقاء الأسبوع المقبل أمام جيرونا بالدوري الإسباني.

لامين يامال ورافينيا يغيبان عن برشلونة أمام جيرونا

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سوف يفتقد خدمات رافينيا ويامال أمام جيرونا، في ظل عدم جاهزية الثنائي للمشاركة.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد توقعت أن الثنائي رافينيا ويامال، سيكون جاهزا للعب مع برشلونة، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويعاني برشلونة حاليًا من كثرة الإصابات، حيث يفتقد جهود رافينيا ويامال وخوان جارسيا وفيرمين لوبيز وبابلو جافي.

وتلقى برشلونة، خسارة قاسية أمام إشبيلية، بنتيجة 4-1، في آخر مباراة قبل التوقف الدولي، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بعد أداء مميز من الفريق الأندلسي المدعوم بجماهيره الغفيرة.

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا

ويستضيف فريق برشلونة نظيره جيرونا، يوم السبت المقبل، على ملعب "مونتوجويك"، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز على جيرونا، من أجل استعادة التوازن، قبل مواجهة الكلاسيكو.

وتراجع برشلونة إلى المركز الثاني، بعدما خسر أمام إشبيلية، وفاز ريال مدريد على فياريال بثلاثية مقابل هدف، ليتصدر الميرنجي الترتيب مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.