زيلينسكي: ترامب وبوتين لن يتمكنا من اتخاذ قرارات بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أي اتفاق أو قرار يتعلق بمستقبل أوكرانيا لا يمكن أن يُتخذ من قبل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين أو الأمريكي دونالد ترامب دون مشاركة مباشرة من كييف.

زيلينسكي: السلام غير العادل في أوكرانيا لن يدوم طويلا

وأضاف زيلينسكي أن "السلام غير العادل في أوكرانيا لن يدوم طويلًا"، في إشارة إلى رفض بلاده لأي تسوية لا تستند إلى استعادة السيادة الكاملة على أراضيها.

إحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وتأتي تصريحات زيلينسكي وسط تكهنات بشأن مساعٍ دولية لإحياء المفاوضات بين موسكو وكييف، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022، وما رافقها من تداعيات سياسية واقتصادية وإنسانية واسعة النطاق.

وأفادت تقارير صحفية بأن أوكرانيا قد توافق على وقف القتال، وأنها قد تتنازل عن أراضٍ تسيطر عليها روسيا بالفعل، وذلك كجزء من خطة سلام مدعومة أوروبيا.

ووفقا لصحيفة التليجراف البريطانية، فقد أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة الأوروبيين بضرورة رفض أي تسوية يقترحها دونالد ترامب، والتي تتخلى فيها أوكرانيا عن المزيد من الأراضي، ولكن مع إمكانية السماح لروسيا بالاحتفاظ ببعض الأراضي التي استولت عليها.

وهذا يعني تجميد خط المواجهة كما هو، ومنح روسيا السيطرة الفعلية على الأراضي التي تحتلها في مقاطعات لوجانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون، وشبه جزيرة القرم.

