أفادت صحيفة التلجراف البريطانية بتجميد المناقشات بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا في واشنطن بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.

التلجراف: إغلاق الحكومة الأمريكية يهدد بتأخير تسليم الأسلحة إلى كييف

وقالت الصحيفة: "حذرت أوكرانيا من احتمال تأخير تسليم الأسلحة الأمريكية بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، وتم تجميد مناقشات الدعم العسكري الأمريكي لكييف".

ووفقا للصحيفة، فقد وصل وفد أوكراني إلى واشنطن لإجراء محادثات مع ممثلي البيت الأبيض بشأن مشاريع مشتركة في قطاع الطائرات المسيرة، لكنه بسبب الإغلاق أُلغيت الاجتماعات وأُعيد بعض الموظفين الفيدراليين إلى منازلهم.

ونقلت "التلجراف" عن مصدر في الحكومة الأوكرانية قوله: "ستتأثر جميع المشاريع المستقبلية بعض الشيء لأن ممثلي البنتاجون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض لا يجتمعون، ونحن نخسر وقتا بسبب هذا الانقطاع". وأضاف المصدر أن زيارات وفود أوكرانية أخرى كان من المقرر أن تتم خلال الأسابيع المقبلة باتت قيد المراجعة أيضا.

في 1 أكتوبر دخلت الولايات المتحدة في إغلاق حكومي لأول مرة منذ عام 2019، حيث أوقفت الحكومة الفيدرالية عملياتها بعد أن فشل الكونجرس في الموافقة على الميزانية السنوية أو التمويل المؤقت.

