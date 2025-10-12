اليوم، فتح باب التقديم لحج القرعة 2026

قررت وزارة الداخلية، بدء تلقي طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1447هـ / 2026م، بداية من اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 وحتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

التقديم لحج القرعة 2026



وأكدت وزارة الداخلية، يتم تقديم الطلبات بدء من اليوم الأحد، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية(https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml) أو الضغط هنا



كما يمكن التقديم من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.



وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج وفقًا للجدول الزمني الذي سيتم إعلانه لاحقًا.

