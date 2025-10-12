الأحد 12 أكتوبر 2025
حوادث

اليوم، فتح باب التقديم لحج القرعة 2026

الحج، فيتو
الحج، فيتو

قررت وزارة الداخلية، بدء تلقي طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1447هـ / 2026م، بداية من اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 وحتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

 

التقديم لحج القرعة 2026


وأكدت وزارة الداخلية، يتم تقديم الطلبات بدء من اليوم الأحد، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية(https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml) أو الضغط هنا
 

كما يمكن التقديم من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية بالمحافظات

كشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على أخرى بألفاظ خادشة في الهرم


وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج وفقًا للجدول الزمني الذي سيتم إعلانه لاحقًا.

حج القرعة وزارة الداخلية موسم الحج 1447 التقديم للحج البوابة الموحدة للحج

الجريدة الرسمية