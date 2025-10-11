قبل مواجهة الكونفدرالية، الكوكي يدرس الاتحاد الليبي بالفيديو

حرص الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني على مشاهدة بعض اللقاءات الخاصة لفريق الاتحاد الليبي قبل مواجهته بالبطولة الكونفدرالية.

ووفر الجهاز الإداري لفريق المصري بعض اللقاءات الخاصة بالفريق الليبي بناء علي طلب المدير الفني.

وركز الكوكي وجهازه المعاون أثناء مشاهدة مباريات الفريق الليبي علي نقاط القوة والضعف بالفريق لدراسة كيفية استغلالها.

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي

ويلتقي فريق المصري ومضيفه فريق الاتحاد الليبي والمقرر في الثامنة مساء الجمعة الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري على ستاد طرابلس الدولي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

طاقم تحكيم جابوني لمباراة الاتحاد الليبي والمصري بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق الاتحاد الليبي.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الجابون كل من: تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أموس ندونج، ومساعد الحكم الثاني أوريل أوندو، فيما يتولى خوزيه أبا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى سيبيت ليبراتو من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الصومالي عويس أحمد مهام مراقبة التحكيم.



المصري يفوز على فريق الشباب " 2005 "وديا

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق الشباب " 2005 " بالنادي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح امس الجمعة على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وذلك ضمن استعدادات المصري لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الاتحاد الليبي والمقرر إقامتها الجمعة المقبل على ستاد طرابلس الدولي.

جاءت أهداف المباراة جميعها في الشوط الأول، حيث تقدم حسين فيصل بهدف مبكر للفريق الأول في الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل فريق الشباب بهدف في الدقيقة الثانية عشر، ليرد أحمد عامر باحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة عشر، ولم يأت الوقت المتبقي من المباراة بجديد لتنتهي بفوز الفريق الأول بهدفين لهدف.

استغل التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه على مدار الشوطين وذلك بهدف اكساب لاعبيه حساسية المباريات.

بدأ المصري الشوط الأول بتشكيل مكون ممن:

محمود حمدي لحراسة المرمى، عبد الوهاب نادر ، أحمد منصور، محمد هاشم، كيليان كارسنتي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي محمود حمادة ، مصطفى أبو الخير كثنائي ارتكاز دفاعي، فيما لعب الثلاثي أحمد القرموطي، أحمد عامر ، حسين فيصل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد ايدوو كينجسلي.

وفي الشوط الثاني دفع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري تباعًا بكل من محمد شحاته، عصام ثروت، محمود أشرف، عمرو سعداوي، محمد الشامي.

