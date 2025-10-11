السبت 11 أكتوبر 2025
ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية إلى 54 حتى اليوم

 ارتفع عدد المتقدمين لخوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية إلى 54 مرشحًا، منذ فتح باب الترشح يوم الأربعاء الماضي، وذلك وفقًا لما أعلنته لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة شمال بنها الابتدائية.

محافظ القليوبية أمام رئيس الوزراء: 100% نسبة تغطية الصرف الصحي في المدن

نقابة أطباء القليوبية تعلن الحصر العددي لانتخابات التجديد النصفي

ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات مجلس النواب إلى 54 

 وأوضحت اللجنة أنها تلقت اليوم السبت، في رابع أيام فتح باب الترشح، طلبين جديدين من مرشحين مستقلين، حتى الآن ليرتفع بذلك إجمالي عدد المرشحين في مختلف دوائر المحافظة إلى 54.

 

 وترأس لجنة تلقي الطلبات المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، والمستشار شفيق سعيد مساعد رئيس المحكمة، وأمانة ياسر جاد أمين المحكمة.

وشهد محيط محكمة شمال بنها بمحافظة القليوبية، هدوء في توافد المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025م، وسط أعمال تأمينية مشددة من قبل مديرية أمن القليوبية، حيث تم إعداد مكان مخصص لاستقبال المرشحين بالمحكمة لتسهيل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب الخاصة بهم.

وأكد المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، أن اللجنة المشكلة لتلقي طلبات المرشحين المحتملين لمجلس النواب بدأت في تلقي طلبات المرشحين بداية من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الخامسة مساء اليوم، وفقا للخطة الزمنية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح المستشار خالد ممدوح، أن المحكمة اتخذت مجموعة من الإجراءات التأمينية للتسهيل وتنظيم عملية دخول المرشحين، مؤكدا أن المتقدم للترشح لابد أن يستوفي الأوراق المطلوبة وهي: السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

كما يتطلب من المرشح تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وإيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، وأيضا فتح حساب بالبنك الأهلي أو بنك مصر أو البريد المصري لصالح الدعاية الانتخابية.

