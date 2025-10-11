نقابة أطباء القليوبية تعلن الحصر العددي لانتخابات التجديد النصفي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي علي 4 مقاعد بمجلس نقابة أطباء القليوبية، الحصر العددي لأصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت أمس الجمعة تحت إشراف قضائي كامل بوجود لجنة قضائية من مستشاري هيئة النيابة الادارية برئاسة المستشار أحمد على أبو شرف.

الحصر العددي لانتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية

وكشفت لجنة فرز الأصوات أن الحصر العدد لأصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية أسفر عن أن إجمالي أصوات الناخبين ممن لهم حق التصويت بلغ 9482 ناخبا، وبلغ عدد الحاضرين وأدلة بأصواتهم لانتخابات مقاعد النقابة فوق وتحت السن 403 أطباء والأصوات الصحيحة 397 صوتا والأصوات الباطلة 22 صوتا.

وجاءت نتائج الحصر العددي لانتخابات مقاعد التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية علي مقاعد فوق السن بفوز كل من: الدكتور احمد انور وحصل علي 289 صوتا، والدكتورة اسلام السيد وحصلت علي 231 صوتا، أما تحت مقاعد تحت السن بفوز الدكتورة اسماء بيان 203 صوتا، والدكتور أحمد القاضي 191 صوتا.

أما بالنسبة لمقاعد النقابة العامة فبلغ عدد أصوات الأطباء الذين أدلوا بأصواتهم 424 صوتا والأصوات الصحيحة فوق السن 377 صوتا وتحت السن 399 صوتا والأصوات الباطلة فوق السن 47 صوتا وتحت السن 25 صوتا.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الاطباء بمحافظة القليوبية برئاسة المستشار أحمد على أبو شرف رئيس اللجنة قد أعلنت بدء أعمال فرز الأصوات بعد إغلاق التصويت عقب انتهاء الموعد القانوني للتصويت في الخامسة مساءً.

