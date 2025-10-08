الأربعاء 08 أكتوبر 2025
مرموش يتصدر، قائمة أغلى اللاعبين بمنتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواجهة حاسمة في مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك، عندما يلتقي مساء اليوم نظيره منتخب جيبوتي.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر

بالنظر إلى القيمة التسويقية للمنتخبين نجد أن منتخب مصر تبلغ قيمته التسويقية 159.20 مليون يورو.

قائمة أغلى اللاعبين بمنتخب مصر 

ويعد عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، أغلى لاعب بالمنتخب حيث يتفوق على محمد صلاح قائد الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي.

عمر مرموش – 75 مليون يورو

محمد صلاح – 50 مليون يورو

مصطفى محمد – 5 ملايين يورو

محمود تريزيجه – 5 ملايين يورو

إبراهيم عادل – 3.5 ملايين يورو

أحمد سيد زيزو – 3.5 ملايين يورو

مروان عطية – 2.5 ملايين يورو

حمدي فتحي – 2.2 ملايين يورو

مهند لاشين – 1.5 مليون يورو

محمد هاني – 1.5 مليون يورو.

موعد مباراة مصر وجيبوتي والقناة الناقلة

تقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي 

وأعلنت شبكة قنوات «أون سبورت»، نقل مباراة مصر وجيبوتي مجانا، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وتحديدا قناة أون سبورت 1، التي يأتي ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11862.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

التشفير: مفتوحة.

مباراة بوركينا فاسو وسيراليون

وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع سيراليون ضمن مجموعة مصر.

وسيكون هناك جولة أخيرة لمنتخب مصر مع غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر الجاري على إستاد القاهرة الدولي في ختام التصفيات المونديالية.

منتخب جيبوتي، فيتو
منتخب جيبوتي، فيتو

جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويعتلي منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، ويليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ15 نقطة.

المركز الأول: منتخب مصر 20 نقطة من 8 مباريات
المركز الثاني: بوركينا فاسو 15 نقطة من 8 مباريات
المركز الثالث: سيراليون 12 نقطة من 8 مباريات
المركز الرابع: غينيا بيساو 10 نقاط من 8 مباريات
المركز الخامس: إثيوبيا 6 نقاط من 8 مباريات
المركز السادس: جيبوتي نقطة من 8 مباريات.

ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم بطاقة التأهل أمام جيبوتي؟

منتخب مصر على بعد خطوة واحدة من حسم بطاقة التأهل لمونديال 2026، حيث يكفيه الفوز في لقاء الليلة أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا للمونديال.

وحال انتهاء مباراة مصر وجيبوتي بالتعادل، فإن منتخب مصر ينتظر نتيجة مباراة سيراليون وبوركينا فاسو، التي تقام في نفس التوقيت، وفي حال إنتائها بالتعادل أيضا، فإن منتخب مصر سيتأهل رسميًّا للمونديال. 

