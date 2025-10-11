موعد ودية منتخب مصر الثاني أمام البحرين استعدادا لبطولة كأس العرب

يستعد منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب بقيادة مديره الفني حلمي طولان، لخوض مباراته الودية الثانية أمام منتخب البحرين، في ختام معسكر الفريق المقام حاليا في المغرب، ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

موعد مباراة مصر والبحرين

تقام مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره البحريني مساء غدا الأحد، على ملعب استاد البشير بمدينة المحمدية المغربية.

تنطلق أحداث مباراة مصر والبحرين في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت المغرب.

حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام المغرب بثنائية

كان منتخب مصر الثاني خسر وديته الأولى أمام المغرب بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت، أول أمس الخميس، على استاد البشير بمدينة المحمدية المغربية، في إطار استعدادات كلا منهما لبطولة كأس العرب 2025 في قطر.

أحرز هدفي منتخب المغرب كل من؛ محمود بنتايك نجم الزمالك، وأمين زحزوح في الشوط الثاني من المباراة.

25 لاعبا قوام بعثة منتخب مصر في معسكر المغرب

وتضم بعثة منتخب مصر المتواجدة في المغرب 25 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد “ميسي”، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

ويفتقد الفريق جهود الثلاثي محمد النني، حسين الشحات، زلاكة، بسبب الإصابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.