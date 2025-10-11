السبت 11 أكتوبر 2025
موعد ودية منتخب مصر الثاني أمام البحرين استعدادا لبطولة كأس العرب

يستعد منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب بقيادة مديره الفني حلمي طولان، لخوض مباراته الودية الثانية أمام منتخب البحرين، في ختام معسكر الفريق المقام حاليا في المغرب، ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

 

موعد مباراة مصر والبحرين 

 تقام مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره البحريني مساء غدا الأحد، على ملعب استاد البشير بمدينة المحمدية المغربية.

تنطلق أحداث مباراة مصر والبحرين في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت المغرب.

 

منتخب مصر يخسر أمام المغرب بثنائية

كان منتخب مصر الثاني خسر وديته الأولى أمام المغرب بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت، أول أمس الخميس، على استاد البشير بمدينة المحمدية المغربية، في إطار استعدادات كلا منهما لبطولة كأس العرب 2025 في قطر.

أحرز هدفي منتخب المغرب كل من؛ محمود بنتايك نجم الزمالك، وأمين زحزوح في الشوط الثاني من المباراة.

25 لاعبا قوام بعثة منتخب مصر في معسكر المغرب

وتضم بعثة منتخب مصر المتواجدة في المغرب 25 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد “ميسي”، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

ويفتقد الفريق جهود الثلاثي محمد النني، حسين الشحات، زلاكة، بسبب الإصابة.

 

