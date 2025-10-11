حبس شاب استدراج طفلة وسقاها عصيرًا يحوي مادة مجهولة بالعاشر من رمضان

قررت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدراج طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، والتسبب في فقدانها الوعي عقب تناولها عصيرًا تبين احتواؤه على مادة مجهولة.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

وتبين من المعلومات الأولية أن المتهم استدرج الطفلة من أحد الأحياء السكنية، بحجة توصيلها إلى مكان قريب، وقدّم لها العصير قبل أن تفقد وعيها، ثم قام باصطحابها إلى منطقة بمدينة بدر وتركها بالشارع.

تحديد هوية المتهم وضبطه

جرى نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تمكنت قوات الشرطة من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

تعرف على عقوبة هتك العرض فى القانون

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

