الأنبا فام يلتقي خدام إيبارشية شرق المنيا

التقى الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا للأقباط الأرثوذكس، بأكثر من ٦٨٥ خادمًا وخادمة في اللقاء الدوري للخدام، والذي أُقيم بكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بالمنيا الجديدة.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي صلّاه الأنبا فام، بمشاركة ٣١ من آباء كهنة الإيبارشية، وتخلله رسامة وترقية ١٢ من الخدام الدارسين بالمعاهد الدينية المختلفة في رتب الأبصلتس والأغنسطس والإيبوذياكون.

كما كرّم الأنبا فام ٥٠ خادمًا وخادمة من خريجي المعاهد الدينية بالإيبارشية، من بينهم ٤٣ من مركز الأنبا أنطونيوس للدراسات الكنسية، و٧ من معهد الرعاية والتربية  بشرق المنيا.

وتحدث الأنبا فام عن التزامات الخادم وأمانته في خدمته، مؤكدًا أن المحبة هي أساس الخدمة وعلامة تلمذة الخادم للمسيح.

واختُتم اللقاء بجلسة أسئلة أجاب خلالها الأنبا فام على استفسارات الخدام، في أجواء اتسمت بالعمق الروحي والمشاركة المثمرة.

الجريدة الرسمية