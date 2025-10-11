إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

اصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مدينة مستشفي 6 اكتوبر العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة سوزوكي علي الطريق الغربي

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لغرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فإنقلبت في نهر الطريق، واصيب 6 أشخاص بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر العام لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

