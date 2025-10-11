السبت 11 أكتوبر 2025
حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

اصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مدينة مستشفي 6 اكتوبر العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة سوزوكي علي الطريق الغربي

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لغرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فإنقلبت في نهر الطريق، واصيب 6 أشخاص بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر العام لتلقي العلاج.

إصابة 3 شباب في تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الدائري بالفيوم

انهيار منزل ريفي وإصابة شخصين بالفيوم

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

الجريدة الرسمية