انهيار منزل ريفي وإصابة شخصين بالفيوم

أصيب شخصين من الفيوم، في حادث انهيار جزء من منزل، بطريق معصرة عرفة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انهيار منزل بمركز اطسا

كان مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز إطسا، يفيد بوقوع حادث انهيار جزء من منزل مكون من طابق واحد بطريق معصرة عرفة، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا وأحيل إلى النيابة المختصة لتولي التحقيق.

