الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انهيار منزل ريفي وإصابة شخصين بالفيوم

مستشفي اطسا المركزي،
مستشفي اطسا المركزي، فيتو

أصيب شخصين من الفيوم، في حادث انهيار جزء من منزل، بطريق معصرة عرفة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انهيار منزل بمركز اطسا

كان مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز إطسا، يفيد بوقوع حادث انهيار جزء من منزل مكون من طابق واحد بطريق معصرة عرفة، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

 

عدم وجود شبهة جنائية ولكن، مفاجأة في وفاة طالبة خلال وجودها في حفل زفاف بالفيوم

استجابة لـ "فيتو"، الداخلية تكشف ملابسات فيديو إشعال النار أمام محل بالفيوم

تحرر المحضر اللازم  بمركز شرطة إطسا وأحيل إلى النيابة المختصة لتولي التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اصابة شخصين النيابة المختصة محافظة الفيوم مدير أمن الفيوم مستشفي اطسا المركزي مركز شرطة اطسا

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة فريون داخل مركز صيانة بالفيوم

مصرع أحد مصابي انهيار مطحنة غلال بالفيوم

بالأسماء، ارتفاع مصابي حادث انهيار مطحنة قمح بالفيوم إلى 11 شخصا

بسبب خلافات المصاهرة، إصابة شاب ووفاة شقيقه بسكتة قلبية في مشاجرة بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في اندلاع حريق ببرج سكني من 12 دورا بالفيوم

سقوط فتاة من شرفة منزل بالفيوم

لفشل الأب في تلبية مطالبه المادية، شاب يتخلص من حياته شنقا بالفيوم

الأكثر قراءة

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 9-10-2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

تراجع في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4662 جنيها

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads