محافظ الشرقية يستقبل نائب وزير الصحة لشئون الطب الوقائي

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، وذلك عقب زيارته الإشرافية على مستشفى بلبيس المركزي والأحرار التعليمي للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات وتوفير الدعم اللازم لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة، بحضور الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

المحافظ يرحب بنائب وزير الصحة

ورحب محافظ الشرقية بزيارة نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي للمحافظة، مؤكدًا أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على قائمة أولويات العمل في الفترة الحالية وصولًا لمجتمع صحي وسليم، مبينا أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى على أعلى مستوى.

تعزيز الخدمات الوقائية والصحة العامة

وأشار المحافظ إلى استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية والعلاجية داخل المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الطبية، مثمنًا دور إدارة الطب الوقائي بالوزارة في تعزيز الخدمات الوقائية والصحة العامة وتحسين الأداء والمتابعة المستمرة للنهوض بأداء العاملين بالمؤسسات الصحية على أرض المحافظة.

الوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن

وأكد محافظ الشرقية حرصه الدائم على المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الصحية لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى.

افتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة

وأشار الي ان شهر سبتمبر الماضي شهد افتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة بمراكز كفر صقر ومشتول السوق وبلبيس والصالحية الجديدة وأولاد صقر بتكلفة 36 مليونا و600 ألف جنيه، وذلك ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع الصحة

من جانبه ثمن نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي جهود محافظ الشرقية في متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع الصحة، وتوفير الدعم اللازم لاستكمالها ودخولها الخدمة لتمثل إضافة جديدة تساهم في النهوض بالقطاع الصحي وتوفير خدمات مميزة للمرضى وللمترددين عليها.

تشكيل فرق عمل لمتابعة الأداء

وأضاف نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي أنه تم تشكيل فرق عمل لمتابعة الأداء داخل كافة المستشفيات الحكومية والتعليمية والطوارئ بنطاق المحافظة والوقوف على أي معوقات ورصد كافة الملاحظات وتذليلها فورًا مع اثابة المتميزين ومجازاة المقصرين حرصًا على تقديم خدمة مميزة للمواطنين.

