تموين الشرقية: ضبط 1.5 طن أرز ولحوم مفرومة مجهولة المصدر

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية  أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة، حيث قامت حملة تموين قطاع الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بدائرة العاشر من رمضان للمرور على الأنشطة والأسواق وأسفرت الحملة ضبط مخالفات 

 وتم  ضبط (١.٥) طن أرز بمخزن مواد غذائية مجهول المصدر لعدم وجود فواتير أو مستندات داله على مصدرها ١٠٠كجم لحوم مفرومة بدون بيانات بمخزن مواد غذائية وتم تحرير محضر رقم (٨٢٥٠) جنح ضد صاحب المخزن. 

كما تم تحرير محضر رقم (٨٢٥١) جنح ضد صاحب محل بقالة لبيع السجائر بزيادة عن سعرها الرسمي فيما أكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات. 

وكان المهندس  حازم الأشموني محافظ الشرقية قد كلف  المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية.

