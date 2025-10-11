صدمة في ريال مدريد، استبعاد مبابي من معسكر منتخب فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم أن نجم المنتخب وهدافه كيليان مبابي قد تم استبعاده من معسكر المنتخب الوطني بسبب معاناة من إصابة في الكاحل.

إصابة مبابي

وجاء في البيان الرسمي أن مبابي تعرض لارتكاز قوي على كاحله الأيمن خلال مباراة المنتخب أمام أذربيجان، ما أدى إلى تجدد إصابة سابقة في نفس المنطقة، وطلب اللاعب مغادرة أرض الملعب في الدقيقة 83 من اللقاء بعد شعوره بألم شديد.

مدرب المنتخب، دييدييه ديشامب، في تصريحاته بعد المباراة، وصف حالة مبابي بأنها «غير مثالية»، مؤكدًا أن الفريق الطبي سيُجري الفحوصات اللازمة لمعرفة مدى خطورة الإصابة.

وأضاف ديشامب: «لقد تلقى ضربة في نفس الكاحل القديم. الألم يخف عندما يكون في راحة، لكن في المباريات لا يمكن تجنب الاحتكاك. سنقيّم الأمر لاحقًا.»

بدوره، أشارت بعض التقارير إلى أن مبابي كان يعاني من كدمة سابقة في الكاحل تزامنت مع فترة مشاركته مع ناديه ريال مدريد، وكان قد تغيب عن بعض تدريبات منتخب فرنسا خلال الأيام الفائتة بسبب هذا العارض.

