أخبار مصر

فندق كوزموبوليتان، شاهد على تاريخ وسط القاهرة لأكثر من 120 عامًا (فيديو)

فندق كوزموبوليتان،
فندق كوزموبوليتان، فيتو
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو بعنوان: "فندق كوزموبوليتان.. شاهد على تاريخ وسط القاهرة لأكثر من 120 عامًا".

وأوضح الفيديو أن الفندق يُعد أحد أبرز المعالم التاريخية في قلب القاهرة الخديوية، حيث يمتاز بموقعه الفريد في وسط العاصمة، الذي يجعله شاهدًا على فترات متعددة من تاريخ مصر الحديث.

وأشار المركز إلى أن الفندق يخضع حاليًا لخطة تطوير شاملة ضمن جهود الدولة لإعادة إحياء الطابع المعماري والتراثي لمنطقة وسط القاهرة، واستعادة هويتها البصرية المميزة، بما يتماشى مع مشروع إحياء القاهرة الخديوية وتحويلها إلى وجهة سياحية وثقافية متميزة.

وأكد الفيديو أن أعمال التطوير تراعي الحفاظ على الطابع التاريخي والأصالة المعمارية للمبنى، مع تحديث المرافق والخدمات بما يليق بمكانته كأحد أقدم فنادق العاصمة، ليعود مجددًا ليكون رمزًا للأناقة والتراث في وسط القاهرة.

تاريخ مصر الحديث المعالم التاريخية القاهرة الخديوية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

