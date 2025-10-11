تشكيل أيرلندا المتوقع أمام البرتغال في تصفيات كأس العالم 2026

يلتقي منتخب أيرلندا مساء اليوم السبت، نظيره منتخب البرتغال، على ملعب "جوزيه ألفالادي" ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

تشكيل أيرلندا المتوقع ضد البرتغال

حراسة المرمى: كاومهين كيليهر

خط الدفاع: ناثان كولينز، دارا أوشي، جيك أوبراين، ريان مانينغ

خط الوسط: جيسون مولومبي، جوش كولين، فين عزاز، جاك تايلور

خط الهجوم: إيفان فيرجسون، تشيدوزي أوغبيني

ويتواجد البرتغال وأيرلندا ضمن المجموعة السادسة إلى جانب أرمينيا والمجر، ويسعى المنتخب البرتغالي للحفاظ على الصدارة وضمان التأهل للمونديال بشكل رسمي.

ويتربع منتخب البرتغال على صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، متفوقًا على أرمينيا صاحبة المركز الثاني بـ3 نقاط، بينما يتساوى منتخبا المجر وأيرلندا بنقطة واحدة لكل منهما.

موعد مباراة البرتغال وأيرلندا في تصفيات كأس العالم 2026



تنطلق مباراة البرتغال ضد أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وأيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026



تذاع مباراة البرتغال أمام أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 5.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.