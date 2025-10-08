محافظ مطروح ورئيس الأولمبية يشهدان افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف

تفتتح اليوم الأربعاء، بطولة العالم للسباحة بالزعانف بالمياه المفتوحة للناشئين والكبار، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري بمارينا العلمين.

يحضر حفل الافتتاح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والروسية آنا أرزناوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

يبدأ الحفل في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، يبدأ بالترحيب بالدول المشاركة، ثم النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم النشيد الرسمي للاتحاد الدولي للعبة.

ثم يقوم الحضور بإلقاء كلماتهم وترحيبهم بالوفود المشاركة، ويختتم حفل الافتتاح في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويشارك في البطولة 190 سباح من 11 دولة، وهي: "تشيلي - الصين تايبيه (تايوان) - إيطاليا - كولومبيا - تركيا - فرنسا - التشيك - اليونان - مصر - تونس- لاعبين محايدين باسم الاتحاد الدولي".

يذكر أن مصر ستشارك في البطولة بقائمة تضم 34 لاعبًا ولاعبة، بواقع 18 لاعبًا و16 لاعبة.

ويقود المنتخب الجهاز الفني المكون من: المهندس شريف حبيب رئيسًا للجهاز، فارس أبا زيد، ومحمود نايل، وعبدالله عبدالجليل، وخالد إبراهيم مدربين، الدكتور معتز زين الدين إعداد بدني، وهيثم مهني إداريًا.

