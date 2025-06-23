وزير الرياضة يهنئ منتخب السباحة بالزعانف بعد إنجاز بطولة العالم باليونان

السباحة، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للسباحة بالزعانف للناشئين بعد اختتام مشاركته المشرفة في بطولة العالم للناشئين المقامة باليونان خلال الفترة من 17 إلى 24 يونيو، والتي أسفرت عن حصد 4 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة وسط منافسات قوية ضمت نخبة من أبرز السباحين من مختلف دول العالم.

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تقديره وفخره بما حققه منتخب مصر للسباحة بالزعانف للناشئين خلال مشاركته في بطولة العالم التي استضافتها اليونان خلال الفترة من 17 إلى 24 يونيو 2025، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد مكانة مصر القوية في الرياضات المائية، ويعكس ثمار برامج الإعداد والرعاية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية.

وأكد الوزير أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم الفني واللوجستي لكل عناصر المنظومة الرياضية، وبخاصة الرياضات الفردية التي تحقق ميداليات على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن ما قدمه الناشئون في بطولة العالم يمثل دافعًا قويًا نحو المزيد من البطولات والتألق في المستقبل القريب.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن دمج لاعبين من مختلف الأندية يمثل نموذجًا للتكامل في العمل الرياضي، وأن روح الفريق والالتزام الفني كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج، داعيًا جميع اللاعبين إلى مواصلة العمل والاجتهاد والمثابرة لتمثيل مصر في أكبر البطولات.

وثمّن الوزير دور الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلي في تطوير اللعبة واكتشاف المواهب والعمل على إعدادها بشكل احترافي للمنافسة الدولية، لافتًا إلى أن وجود 11 لاعبًا مصريًا يتألقون في بطولة بهذا الحجم يعد نجاحًا تنظيميًا وفنيًا كبيرًا.

كما وجه الوزير التحية للأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للبعثة وعلى رأسهم المدربان فارس أبا زيد ومحمد ثاقب، والعميد حسام الغزالي إداري البعثة، مشيدًا بروح الالتزام والانضباط التي ظهرت بها البعثة المصرية طوال أيام المنافسة.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن الوزارة تدرس توسيع قاعدة ممارسة السباحة بالزعانف في مراكز الشباب والجامعات من خلال برامج اكتشاف الموهوبين بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، في إطار رؤية الدولة لاكتشاف وصقل أبطال جدد في الرياضات النوعية.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه مؤكدًا أن مصر ماضية بخطى واثقة نحو تحقيق الريادة الرياضية الإفريقية والدولية، وأن إنجازات الناشئين تمثل نواة حقيقية لجيل جديد قادر على رفع العلم المصري في الأولمبياد والبطولات العالمية المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.